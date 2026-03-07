Rolšteins: Irānā putra ir ievārīta baiga, amerikāņi paši to tagad strebj 0
Irānā putra ir ievārīta baiga, bet tas nav pēdējā laika notikums – tas noticis jau pirms daudzām dekādēm. Amerikāņi ir vainīgi paši pie tā, ko tagad dabū izstrēbt savā veidā, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Kaspars Rolšteins, komponists, sabiedrisko attiecību speciālists.
Viņš norāda uz līdzībām ar Seno Grieķiju – ir mitoloģija, ir attiecīgi valstu vadītāji, kuriem ar aktuālo situāciju jāžonglē, ir reālā dzīve, kas vēl to visu samaisa kopā, un beigās ir konflikti, kas noved pie kariem.
Plašāk viņa skatījumu uz šo lietu skatieties pievienotajā video.