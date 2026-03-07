VIDEO. Smiekli garantēti: palaidnīga govs iegāž saimniecības darbinieku ūdenī 0

Zemnieku saimniecības “Dukāti” profilā vietnē “TikTok” publicēts visnotaļ amizants video, kas ātri vien izpelnījies skatītāju uzmanību.

Kadrā redzams, kā govs, šķietami rotaļīgā noskaņojumā, pēkšņi iestumj saimniecības darbinieku ūdens tvertnē. Viss notiek acumirklī – darbinieks zaudē līdzsvaru un iekrīt ūdenī, kamēr četrkājainā “vaininiece” mierīgi turpina stāvēt blakus.

Komentāros cilvēki notikušo uztvēruši ar humoru. “Govis ir kā milzīgi labradoru kucēni – grib samīļoties,” raksta kāds skatītājs.

Cits piebilst: “Šīs lielās meičas nezina, cik spēcīgas ir. Man ir viena, kas mani paceļ no zemes, kad neskatos.”

Daži gan spriež, ka šis, iespējams, nav pirmais šāds gadījums: “Man nešķiet, ka šī ir pirmā reize, kad viņa tā izdara.”

Savukārt vēl kāds atzīst: “Es būtu tik ļoti dusmīga uz to govi!”. Taču netrūkst arī aizstāvju – “Gotiņa tikai izklaidējas!”.

