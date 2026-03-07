Draud ar raketi izšķaidīt “pauri”, nogalināt sievu un uzspridzināt māju: Imantas iedzīvotāji gadiem dzīvo bailēs kaimiņa Jāņa dēļ 0
Dzīvojot daudzdzīvokļu namos, viena no lietām, ar ko jārēķinās, ir kaimiņi. Tā ir kā loterija – būs sakarīgi kaimiņi vai, nu, tā – ne visai. Ar galēji “ne visai” kaimiņu ir ļoti nepaveicies Imantas iedzīvotājiem. Jau daudzus gadus piektā stāva iemītnieks Jānis viņiem uzbrūk.
Lai arī kaimiņi vairākkārt vērušies pēc palīdzības pie likumsargiem – tas nav līdzējis. Nu iedzīvotāji vērušies pie raidījuma “Degpunktā”. Vadims raidījumam “Degpunktā” atspoguļo ierakstus, kur dzirdams, kā Jānis klāsta, ka piečurājis un piekakājis viņam balkonu. Tāpat Jānis izteica vairākus rupjus lamuvārdus.
“Nevaram atpūsties vispār. Mums ar sievu ir 60. Viņš mums pateica tā: “Man viss vienalga. Es ne no kā nebaidos. Pasaukšu puišus no rajona un tavā prombūtnē nogalināsim tavu sievu, pēc tam tevi.”,” satraukti “Degpunktā” stāsta Vadims.
Izrādās, šādi notiek jau vismaz septiņus gadus. Sākumā mājas iedzīvotāji bijuši īpaši aktīvi ar iesniegumiem policijā, kā rezultātā Jānis tika ievietots psihiatriskajā slimnīcā. Uz kādu laiku bijis miers, bet tad viss sācies no jauna, “Degpunktā” stāsta Gatis.
“Vienā no ierakstiem dzirdams, kā Jānis vēršas pret Gata dēlu, sakot, ka viņš sūdzējies “mentiem”, par to Jānis solīja dēlam. “Mentiem” kaut ko sūdzies, kauna vispār nav. Ar nazi gribēju nodurt – sīkais “urla”. Ar raketi katram varēja pa pauri izšķaidīt, tā, ka bļe nahuj. Tur gulētu abi zemē.”
Šādi tas turpinās – draudi, vandālisms un, tas viss, kā Gatis ar Vadimu norāda, narkotiku un alkohola pavadībā. Bet nesen terorizēšana sasniedza jaunus apmērus – Jānis apsolīja, ka noraus gāzes vadu savā dzīvoklī un uzspridzinās visu māju. Policija tika izsaukta nekavējoties,” ziņo raidījums.
