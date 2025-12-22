Vai mēs tiešām naktī norijam zirnekļus? Patiesība par miegu, kas liks aizdomāties 0
Miegs joprojām ir viens no lielākajiem cilvēka dzīves noslēpumiem. Katru nakti mēs nonākam stāvoklī, kurā zaudējam saikni ar ārpasauli, un tas var šķist dīvaini, pat nedaudz nereāli. Nav brīnums, ka ap miegu ir sakrājušies daudzi mīti – par to, kas neļauj aizmigt, kas it kā palīdz atpūsties un kas notiek ar ķermeni nakts laikā.
Žurnāls “Popular Science” apkopojis četrus izplatītus uzskatus, kurus zinātne ir apgāzusi.
Vingrošana vakarā traucē miegu – mīts
Daudzi uzskata, ka fiziskas aktivitātes vakarā apgrūtina ķermeņa atpūtu. Taču publicēts pētījums pierāda pretējo – vakara vingrinājumi lielākajai daļai cilvēku nemazina miega kvalitāti.
Aptaujājot cilvēkus, kuri vakarā veic vingrinājumus un fiziskas nodarbes, atklāts, ka viņi neizjūt miega traucējumus tā dēļ. Arī citi eksperimenti to nav uzrādījuši. Tātad vingrošana pat vēlu vakarā ir pilnīgi droša jūsu naktsmieram.
Alkohols palīdz aizmigt – īslaicīgs efekts, ilgtermiņā kaitīgs
Vēl viens populārs uzskats – glāze vīna pirms gulētiešanas palīdz ātrāk iemigt. Daļēji tā ir taisnība, taču alkohols pasliktina miega kvalitāti.
Kā skaidro miega speciālisti – miega fragmentācija pēc alkohola patēriņa nozīmē, ka smadzenes vairākas reizes naktī daļēji pamostas, pārtraucot miega ciklu. Katra pamošanās atgriež jūs vieglajā miegā un saīsina REM fāzi.
Pētījumi rāda, ka alkohols īslaicīgi var palīdzēt aizmigt, bet nakts otrajā pusē tas izraisa miega traucējumus, kavējot REM fāzes sākšanos. Tātad pilnvērtīga atpūta ar alkoholu nav iespējama.
Sapņu atcerēšanās – ne vienmēr signāls par labu vai sliktu miegu
Daži cilvēki uzskata, ka no rīta sapņa atcerēšanās nozīmē nemierīgu miegu vai, tieši pretēji, ka tas ir labs miega rādītājs. Patiesībā zinātne to nepierāda. Sapņu atcerēšanās ir atkarīga no daudziem faktoriem – daži liecina par kvalitatīvu miegu, citi – par pretējo.
Sapņu pētījumos tiek izmantotas sapņu dienasgrāmatas vai cilvēku pamodināšana REM miega laikā, kad notiek lielākā daļa sapņu. Ja atceries sapņus, tas ne vienmēr atspoguļo miega kvalitāti.
Cilvēki nakts laikā norij zirnekļus – mīts
Interneta leģenda vēsta, ka cilvēki gadā norij vidēji piecus zirnekļus. Tomēr zinātniski šis apgalvojums nav pierādīts. Loģiski iemesli, kāpēc tam neticēt – vairums cilvēku guļ ar aizvērtām mutēm, zirnekļi izvairās no cilvēkiem, un miegā tos nejauši norīt ir gandrīz neiespējami. Pat miegā cilvēki reaģē uz pieskārieniem, kas padara mītu vēl mazāk ticamu.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!