VIDEO. Par mata tiesu! Alūksnes pusē manīts tāllēkšanas čempions 0

LA.LV
22:02, 10. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Sociālā tīkla “Facebook” lietotāja Guntra dalījusies ar iespaidīgu video, kur redzams mirklis, kad staltbriedis pārlido pāri ceļam tieši viņas automašīnas priekšā.

“Tāllēkšanas čempions manīts Alūksnes pusē,” video iemūžināto brīdi raksturo Guntra, komentāros piebilstot, ka “pirmā skrēja mātīte. Pa to laiku paspēju ieslēgt kameru. Un tad – šis varonis. Abus redzējām jau laikus, tāpēc prātīgi piebremzējām”.

Video ātri izpelnījies skatītāju uzmanību un smaidus.

“Viņš domāja, ka tā ir upe!” joko viens komentētājs.

Cits piebilst: “Pāris gadus atpakaļ man tieši tāds pat augstlēcējs pie Smiltenes trāpījās. Pat nepaspēju acis pamirkšķināt. Bet bija nedaudz tuvāk mašīnai.”

Savukārt vēl kāds smej: “Nu redz… pa asfaltu skrienot nagi dilst ļoti, šitā var ietaupīt un aktīvs treniņš, sak, lūk – es taču sportoju!”

Vēl citi lietotāji piekrīt Guntras rakstītajam – tāllēkšanas čempions nudien!

