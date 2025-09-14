“Situācija ir nepieņemama!” Skolas direktors kritizē likumdevējus un sistēmu 0

19:01, 14. septembris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romāns Alijevs atzina, ka pedagogu trūkums Latvijā ir kļuvis par ļoti nopietnu un nepieņemamu problēmu.

“Situācija ir nepieņemama! Skolas katru mācību gadu nevar sākt mierīgi un cieņpilni, jo nav pedagogu. Skolotāju trūkst visās skolās,” uzsvēra Alijevs.

Viņš norādīja, ka problēma pastāv vairāku iemeslu dēļ. Daļa pedagogu nepārvalda latviešu valodu, citiem ir pāri 70 gadiem. Bet vislielākā problēma – valsts nespēj nodrošināt ne tikai pietiekamu un kvalitatīvu pedagoga sagatavošanu, bet arī tālāku skolotāja darbu skolās.

Alijevs akcentēja, ka jaunajiem pedagogiem bieži vien pietrūkst praktiskās pieredzes, jo studijas nav pietiekami saistītas ar darbu skolās.

Tāpat trūkst iespēju skolotājiem plašāk apgūt dažādus mācību priekšmetus, dažādot savu pedagoģisko izglītību.

Ģimnāzijas direktors kritizēja arī likumdevējus, kuri nespēj pieņemt lēmumus, kas motivētu jaunos pedagogus ienākt profesijā. Tāpat būtiski būtu panākt, ka, ja students bez maksas iegūst pedagoģisko izglītību, viņš strādā skolā, nevis pavisam citā nozarē.

