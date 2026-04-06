Skarbie laikapstākļi turpināsies arī pēc svētku brīvdienām! Laika prognoze otrdienai
Otrdien saglabāsies mākoņains un mitrs laiks, ar nokrišņiem plašākā teritorijā, liecina sinoptiķu prognozes.
Nakts uz otrdienu turpinās palaikam nest gan lietu, gan slapju sniegu. Rietumu, ziemeļrietumu vējš daudzviet pierims, vēja brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē gaidāmas tikai rietumu un piekrastes rajonos. Līdzīgi kā aizvadītajās naktīs, termometra stabiņš noslīdēs līdz 0…+5 grādu atzīmei.
Arī Rīgā nakts aizritēs ar mitru laiku, un minimālā gaisa temperatūra pieturēsies ap +2…+4°. Rietumu ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē.
Dienas gaitā rietumu, ziemeļrietumu vējš iegriezīsies no ziemeļiem, brāzmainākais laiks būs piekrastes un rietumu rajonos, kur tas sasniegs 15-19 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra naktī būs 0…+5 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz +4…+6 grādiem.