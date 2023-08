Slovēnijā spēcīgas lietusgāzes piektdien izraisījušas straujus plūdus un zemes nogruvumus vairākos valsts reģionos, kur aizsprostoti ceļi un tilti un applūdušas ēkas.

Slovēnijas ziemeļu, ziemeļrietumu un centrālajā daļā 24 stundu laikā nolija mēneša norma, kā dēļ Slovēnijas vides aģentūra ARSO izsludinājusi augstāko brīdinājumu par bīstamiem laikapstākļiem.

Lietum turpinoties arī šodien, varasiestādes brīdinājušas par iespējamiem plūdiem arī citos apgabalos, jo ūdens līmenis upēs strauji palielinās.

Ārkārtas dienestu darbiniekiem glābšanas darbos palīdz armija.

Slovēnijas aizsardzības ministrs Marjans Šarecs aicināja visus iedzīvotājus, kam nav steidzamu darīšanu, palikt mājās un nekur nebraukt.

Slovēniju šovasar skārušas vairākas spēcīgas vētras, kas norāva ēkām jumtus, izgāza tūkstošiem koku un laupīja dzīvību vienam cilvēkam Slovēnijā un vēl četriem citviet reģionā.

Naktī no ceturtdienas uz piektdienu Slovēnijā plūdi nobloķēja ceļus ap Kamniku, kur varasiestādes aicināja cilvēkus palikt mājās un uz dienu slēdza bērnudārzus. Ziņu aģentūra STA vēstīja, ka vairākās valsts daļās veikta cilvēku evakuācija, tai skaitā no kempingiem.

Aptuveni 16 000 mājsaimniecību bija palikušas bez elektrības, ziņoja STA. Sliktie laikapstākļi traucēja arī dzelzceļa satiksmi, un valsts galvenā banka NLB paziņoja, ka tās biroji plūdu skartajās teritorijās paliks slēgti.

Valsts ziemeļrietumos tika ziņots par zemes nogruvumiem, bet Škofjas Lokas apkārtnē applūdušas vairāk nekā 100 ēkas, tai skaitā sporta halle.

Civilās aizsardzības un katastrofu seku likvidēšanas pārvalde 12 stundu laikā visā valstī reģistrēja vairāk nekā 1000 ar laikapstākļiem saistītu negadījumu, ziņo STA.

Turn around, don’t drown! No reports of fatalities so far, hopefully they made it out OK. Poljana, Koroška, #Slovenia https://t.co/vvyChLxMki

— Jure Atanackov (@JAtanackov) August 4, 2023