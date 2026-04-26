Šmidre: Ja gribat mani uzskatīt par rasistu – lūdzu! Bet es negribu, lai Latvija pārvēršas par musulmaņu valsti 0

20:02, 26. aprīlis 2026
Diskusijā par ieceļotājiem un dažāda veida imigrantiem Latvijā un politisko atvērtību tam uzņēmējs, Telekomunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Pēteris Šmidre neslēpj savu skeptisko nostāju, uzsverot, ka vēlme saglabāt savu dzīves telpu ir dabiska. “Es nezinu, par ko iet runa. Es gribu dzīvot savā dzīvoklī, nevis komunālā,” norāda Šmidre.

Pēc P. Šmidres domām, ko viņš pauda TV24 raidījumā “Preses klubs”, valsts iedzīvotājiem nav pienākuma priecāties par katru atbraucēju, ja tam nav skaidra pamatojuma. “Man liekas, ka tas ir pilnīgi normāli, ja cilvēki dzīvo savā valstī un viņiem nepatīk atbraucēji. Ja vien tam nav kaut kāds pamatojums,” viņš spriež, apšaubot modernos uzstādījumus par dažādā pieņemšanu.

Šmidre uzsver, ka runa nav par naidu, bet gan par robežām: “Kur ir problēma? Mums vajag pieņemt visus, kas atbrauc? Tas nav dabiski! Tas nenozīmē to, ka mēs pēc viņiem attiecamies slikti, bet, ja kāds iekāpj manā teritorijā, man tas nepatīk.”

Analizējot to, kā atšķiras izpratne par “pieņemšanu” starp vietējiem un iebraucējiem, P. Šmidre nebaidās no asiem apzīmējumiem vai sabiedrības nosodījuma. “Es nezinu, ja jūs gribat mani uzskatīt par rasistu vai vēl kaut ko – lūdzu, man tas ir vienalga. Bet es negribētu, lai Latvija pārvērstos par musulmaņu valsti,” atklāts ir uzņēmējs.

Noslēgumā P. Šmidre rezumē, ka viņa iebildumi nav pret konkrētām personām, bet gan pret vides maiņu, kas sekotu nekontrolētai migrācijai.

