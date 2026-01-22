Foto: Deepraj Thapa/Pexels

Sniegs un sniegvilksnis: kādus laikapstākļus šodienai prognozē sinoptiķi? 0

LETA
7:11, 22. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Ceturtdien Latvijā būs mākoņains laiks, kas vietām brīžiem skaidrosies, prognozē sinoptiķi.

Domes deputāts Brēmanis pulksten 2 naktī iesniedz budžeta priekšlikumu, kas sasmīdina visu Latviju 1
Kokteilis
Viņas ir kā vīns! 4 zodiaka zīmes, kuru sievietes ar gadiem kļūst tikai valdzinošākas
Latvijā šogad notiks masu atlaišanas: darba devēji atklāj savus plānus; uz strīpas būs pat Rīgas pašvaldības darbinieki 24
Lasīt citas ziņas

Vietām gaidāms neliels sniegs un sniegvilksnis. Austrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-13 metrus sekundē, dažviet Kurzemē – 16 metrus sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs -2..-7 grādi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps pēkšņi atsakās no muitas tarifiem Eiropas valstīm – tā vietā noslēgta viņam tīkama vienošanās
RAKSTA REDAKTORS
“Mammas gadiem sēž blakus stundās!” Sandra par bērnu-daibētiķu dzīvi skolā, medmāsa atklāj problēmas sakni
Kādas būs Rīgas domes deputātu algas šogad?

Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi un starp mākoņiem var uzspīdēt saule. Pūšot mērenam austrumu vējam, gaisa temperatūra būs -4 grādi.

Laikapstākļus nosaka anticiklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Kurzemes dienvidrietumos līdz 1022 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Horoskopi 22. janvārim. Šodien svarīgāka par uzvaru būs spēja rast kompromisus
Kokteilis
Šīs dienas var mainīt visu tavu 2026. gadu – vai esi gatavs? Konkrēti datumi katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Horoskopi no 19. līdz 25. janvārim. Šī nedēļa tev var kļūt par īstu pagrieziena punktu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.