Sniegs un sniegvilksnis: kādus laikapstākļus šodienai prognozē sinoptiķi? 0
Ceturtdien Latvijā būs mākoņains laiks, kas vietām brīžiem skaidrosies, prognozē sinoptiķi.
Vietām gaidāms neliels sniegs un sniegvilksnis. Austrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-13 metrus sekundē, dažviet Kurzemē – 16 metrus sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs -2..-7 grādi.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi un starp mākoņiem var uzspīdēt saule. Pūšot mērenam austrumu vējam, gaisa temperatūra būs -4 grādi.
Laikapstākļus nosaka anticiklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Kurzemes dienvidrietumos līdz 1022 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.