Šo dienu labāk pavadīt svētlaimīgā bezdarbībā! Horoskopi 24. decembrim







Auns

Šodien tu jutīsies kā pamodies. Iespējams, tas tāpēc, ka beidzot ir pienākušas ilgi gaidītās brīvdienas. Un tevi iedvesmos lietas, kuras tu iepriekš vienkārši nebiji pamanījis.

Vērsis

Tev izdosies panākt, ka pasaule griežas ap tevi un tādā virzienā, kā tu to vēlies. Jautājums ir tikai par to, vai tu to vēlēsies.

Dvīņi

Situācija, kas iepriekšējā dienā bija tik nestabila, šodien pēkšņi stabilizēsies. Pieliec pūles, lai šī stabilizācija noritētu tev izdevīgā veidā.

Vēzis

Ja tev šķiet, ka tavi principi tikai apgrūtina tavu dzīvi, tad ir laiks tos pārvērtēt. Vai tie visi ir tik patiesi? Lielākā daļa no tavām problēmām pat neeksistē.

Lauva

Šodien tev ir piemērotas augstas intensitātes fiziskās aktivitātes. Un, lai izvairītos no garlaicības, iesaisti šajā noderīgajā nodarbē vēl arī kādu citu.

Jaunava

Labāk pacietīgi nogaidi, nemēģinot cīnīties ar nelaimi vai, vēl jo vairāk, rīkojies, nepievēršot tai uzmanību. Atliec visas lietas, kuras var atlikt uz citu dienu.

Svari

Kāds, pats to neapzinoties, sarežģī tavu dzīvi. Ir bezjēdzīgi viņam par to stāstīt – viņš apvainosies un apzināti sarežģīs to vēl vairāk. Labāk centies no viņa vienkārši izvairīties.

Skorpions

Šodien apkārtējiem un arī tev personīgi var rasties iespaids, ka tu patiesībā esi vienīgais cilvēks, kurš saprot, kas notiek apkārt. Acīmredzot tā arī būs.

Strēlnieks

Šodien var atklāties liela daļa kādu noslēpumu. Cerēsim, ka tas viss tev nāks par labu.

Mežāzis

Viss ap tevi būs nedaudz miglains. Nespējot gūt skaidru priekšstatu par notiekošo, tev nevajadzētu riskēt ar aktīvām darbībām. Šo dienu labāk pavadīt svētlaimīgā bezdarbībā.

Ūdensvīrs

Brokastīs censties neēst smagu ēdienu, jo tas tev palīdzēs saglabāt labu garastāvokli visu atlikušo dienu. Darbā centies atturēties no pārāk karstām diskusijām.

Zivis

Koncentrē savu enerģiju uz vienu jautājumu, tikai tad tava diena izdosies. Vismazākā novirzīšanās no problēmas, un visas tavas pūles aizies zudībā.