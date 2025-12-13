“Kauju intensitāte pārsniedz nozares spējas.” Krievijā briest nopietna krīze 0
Krievija jau šobrīd patērē vairāk pretgaisa raķešu, nekā spēj saražot, un tās rezerves pakāpeniski izsīkst, informē ārzemju medijs.
Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma pakāpeniski zaudē stabilitāti un uzticamību vairāku iemeslu dēļ, tostarp raķešu, radaru un pašu pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkuma dēļ. Pie šāda secinājuma nonākuši Lielbritānijas Karaliskā Apvienotā bruņoto spēku institūta (RUSI) analītiķi.
Ziņojumā norādīts, ka Krievijai patiešām pieder vienas no jaudīgākajām pretgaisa aizsardzības sistēmām pasaulē, un tās ir izvietotas lielā skaitā.
Šīs sistēmas pārtver ievērojamu daļu Ukrainas raķešu un bezpilota lidaparātu, kas tiek izmantoti triecieniem dziļi Krievijas teritorijā, mērķējot uz militāro, enerģētikas un rūpniecisko infrastruktūru.
Tomēr kauju intensitāte pārsniedz Krievijas aizsardzības nozares spējas.
Pēc ekspertu domām, Krievija jau patērē vairāk pretgaisa raķešu, nekā spēj saražot. Tas rada arvien lielāku munīcijas deficītu.
Ziņojumā īpaši uzsvērta Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu atkarība no importētas elektronikas. Būtiskākās sistēmu sastāvdaļas – vadības, kontroles un skaitļošanas iekārtas – tiek ražotas, izmantojot ārvalstu komponentus.
Analītiķi arī norāda, ka ir svarīgi turpināt uzbrukumus objektiem, kuros Krievija ražo pretgaisa aizsardzības komponentus. Šie objekti joprojām ir salīdzinoši neaizsargāti, un triecieni tiem varētu radīt papildu spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu.