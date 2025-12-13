Foto: REUTERS/Scanpix/LETA

“Kauju intensitāte pārsniedz nozares spējas.” Krievijā briest nopietna krīze 0

LA.LV
20:25, 13. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievija jau šobrīd patērē vairāk pretgaisa raķešu, nekā spēj saražot, un tās rezerves pakāpeniski izsīkst, informē ārzemju medijs.

Veselam
Palīdz nodzīvot ilgāk: 9 uztura bagātinātāji, kas nodrošina veselīgu novecošanu
TV24
Eksperts brīdina: Tā ir situācija, no kuras mēs neizvairīsimies. Latvijā, iespējams, sāks dedzināt atkritumus
Kokteilis
Ātrs psiholoģiskais tests: kura no virvēm, jūsuprāt, ir visgarākā? 5
Lasīt citas ziņas

Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēma pakāpeniski zaudē stabilitāti un uzticamību vairāku iemeslu dēļ, tostarp raķešu, radaru un pašu pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkuma dēļ. Pie šāda secinājuma nonākuši Lielbritānijas Karaliskā Apvienotā bruņoto spēku institūta (RUSI) analītiķi.

Ziņojumā norādīts, ka Krievijai patiešām pieder vienas no jaudīgākajām pretgaisa aizsardzības sistēmām pasaulē, un tās ir izvietotas lielā skaitā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Zaudēja samaņu un atsita galvu pret skapīšiem.” Bauskas izglītības iestādē noticis nopietns incidents
Bērniņi to novērtēs! Labdarības maratona “Dod pieci!” pirmajā diennaktī saziedoti jau vairāki tūkstoši eiro
“Zinu, cik tam ir liela nozīme.” Karalis Čārlzs mudina nepalaist garām vēža skrīningus

Šīs sistēmas pārtver ievērojamu daļu Ukrainas raķešu un bezpilota lidaparātu, kas tiek izmantoti triecieniem dziļi Krievijas teritorijā, mērķējot uz militāro, enerģētikas un rūpniecisko infrastruktūru.

Tomēr kauju intensitāte pārsniedz Krievijas aizsardzības nozares spējas.

Pēc ekspertu domām, Krievija jau patērē vairāk pretgaisa raķešu, nekā spēj saražot. Tas rada arvien lielāku munīcijas deficītu.

Ja raķešu ražošanas palielināšanu traucēs tehnoloģiski vai loģistikas ierobežojumi, Ukraina jau 2026. gadā varēs nodarīt Krievijai ievērojami lielākus postījumus, uzskata RUSI.

Ziņojumā īpaši uzsvērta Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu atkarība no importētas elektronikas. Būtiskākās sistēmu sastāvdaļas – vadības, kontroles un skaitļošanas iekārtas – tiek ražotas, izmantojot ārvalstu komponentus.

Šādu piegāžu ierobežošana vai pārtraukšana varētu kļūt par kritisku problēmu Maskavai.

Analītiķi arī norāda, ka ir svarīgi turpināt uzbrukumus objektiem, kuros Krievija ražo pretgaisa aizsardzības komponentus. Šie objekti joprojām ir salīdzinoši neaizsargāti, un triecieni tiem varētu radīt papildu spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Eiropas Padome beidzot pieņem likumu, kas būs milzīgi sāpīgs trieciens Krievijai
“Jārīkojas pēc iespējas ātrāk!” Lielbritānija atklāj satraucošus draudus Eiropai un sāk gatavoties karam
Eiropas Savienības valstis vienojas iesaldēt Krievijas aktīvus uz nenoteiktu laiku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.