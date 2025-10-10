Foto: Unsplashed.com

Šodien pūtīs: laikapstākļi piektdienai 0

LETA
7:13, 10. oktobris 2025
Piektdien Latvijā, sākot no rietumiem, debesis pamazām skaidrosies un pūtīs brāzmains vējš, bet valsts austrumu novados debesis segs mākoņi un pūtīs lēns vējš.

Sinoptiķi prognozē, ka Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes piekrastē gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 12-16 metriem sekundē.

No rīta lietus gaidāms valsts lielākajā daļā, dienā – daudzviet centrālajos un austrumu novados, bet vakarā vairs tikai vietām Vidzemē, Latgalē un Sēlijā īslaicīgi līs.

Gaiss iesils līdz +9..+14 grādiem.

Rīgā pēc lietaina rīta uzspīdēs saule, pēcpusdienā saglabāsies īslaicīga lietus varbūtība. Vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem un brāzmās pastiprināsies līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +13 grādus.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka un atmosfēras fronte, kas virzās tālāk uz austrumiem. Gaisa spiediens 1006-1010 hektopaskāli jūras līmenī.

