Šodien Starptautiskā Farmaceitu diena – mazāk zināmi, bet nozīmīgi fakti par profesiju 0
Šodien visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Farmaceitu diena, ko šogad Starptautiskā Farmācijas federācija (FIP) aicina svinēt ar saukli “Domā par veselību, domā par farmaceitu” (“Think Health, Think Pharmacist”). Šis vēstījums īpaši aktuāls Latvijā, kur tieši farmaceits ir sasniedzamākais un pieejamākais veselības aprūpes speciālists ikdienā, īpaši reģionos, kur ģimenes ārstu un citu speciālistu pieejamība ir ierobežota.
Teju puse jeb 44 % Latvijas iedzīvotāju tieši farmaceitu uzskata par pieejamāko veselības aprūpes speciālistu, ievērojami apsteidzot ģimenes ārstu pieejamību – 29 %, atklāja “Mēness aptiekas” un “Norstat” veiktā sabiedriskās domas aptauja. Tās dati liecina, ka farmaceita darbs tiek uztverts kā svarīgs un pieejams veselības aprūpes posms visās sabiedrības grupās, īpaši sieviešu vidū*.
“Farmaceits ir vispieejamākais veselības aprūpes speciālists gan Latvijā, gan arī citur pasaulē, pie kura cilvēks var vērsties bez pieraksta un gaidīšanas rindās. Mēs esam tie, kuri palīdz un konsultē par medikamentu lietošanu, izvērtē veselības riskus un savas kompetences ietvaros sniedz padomus, kas var būt izšķiroši turpmākajā pacienta ārstēšanās ceļā. Farmaceita darbs nav tikai ar un par zālēm. Vispirms tās ir rūpes par cilvēku veselību, profilaksi un drošību. Farmaceits ir profesija, kas ne tikai nodrošina piekļuvi medikamentiem, bet arī palīdz novērst slimības, stiprināt veselību un reizēm – vienkārši sniegt miera sajūtu un atbalstu. Tāpēc esmu pārliecināta, ka farmaceits ir un paliks viens no sabiedrības veselības stūrakmeņiem un esmu pateicīga visiem saviem kolēģiem farmaceitiem, kuri ikdienā šo darbu veic,” uzsver “Mēness aptiekas” valdes locekle, farmaceite Jeļena Petrišina, sveicot visus farmaceitus Starptautiskajā Farmaceitu dienā.
7 fakti mazāk zināmi fakti par farmaceita darbu
Katra farmaceita pārziņā ir vairāki tūkstoši dažādu aptiekas produktu – no recepšu zālēm līdz uztura bagātinātājiem un medicīnas precēm.
Farmaceits studē vismaz 5 gadus, apgūstot gan medicīnu, gan ķīmiju, bioloģiju un klīniskās farmakoloģijas pamatus.
Farmaceits pārzina latīņu valodu, lai pareizi identificētu zāļu nosaukumus un analogus.
Farmaceits spēj arī pagatavot zāles pēc ārsta receptes – ir virkne aptieku, kurās joprojām veic medikamentu individuālu izgatavošanu.
Recepte farmaceita rokās ir kā instruments veselībai: farmaceits ne tikai atbilstoši receptei izsniedz zāles, bet arī profesionāli konsultē un palīdz izveidot drošu zāļu lietošanas plānu – ieskaitot informāciju par iespējamām mijiedarbībām ar citām zālēm un pārtiku; turklāt var konsultēt ne tikai klātienē, bet arī tiešsaistē.
Farmaceits rūpējas par zāļu verifikāciju jeb drošuma pārbaudi, krājumu kontroli, konsultē par zāļu pieejamību un veic to pasūtīšanu.
Farmaceiti dalās zināšanās ar citiem veselības jomas speciālistiem, nodrošinot jaunāko informāciju par medikamentiem un to lietošanu.
“Mēness aptiekā” strādā vairāk nekā 750 farmaceitu un farmaceita asistentu, sniedzot profesionālu palīdzību un konsultācijas. “Globāli pieaug veselības aprūpes vajadzības, bet kvalificētu speciālistu piesaiste kļūst par arvien lielāku izaicinājumu. Tāpēc “Mēness aptieka” īpašu uzmanību velta farmaceitu profesionālajai izaugsmei un atbalstam. Tas ļauj nodrošināt darba nepārtrauktību gan Rīgā, gan reģionos un iedzīvotājiem sniegt vislabāko palīdzību. Lielākais mūsu darba novērtējums ir klientu uzticība – rūpes un zināšanas, ko veltām saviem klientiem, sniedz izcilus rezultātus,” saka Jeļena Petrišina.
FIP ir globāla farmācijas, farmācijas zinātņu un farmācijas izglītības organizācija, kas kopumā pārstāv vairāk nekā četrus miljonus farmaceitu, farmācijas zinātnieku un farmācijas pedagogu visā pasaulē.
*Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” veikta 2025. gada pavasarī visā Latvijā, aptaujājot 1429 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.