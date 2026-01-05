Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/AP Photo/Jae C. Hong

Uzbrukums Putina rezidencei: Tramps nāk klajā ar savu versiju par notikušo 0

LETA
7:24, 5. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņoja, ka neuzskata, ka Ukrainas droni būtu uzbrukuši Krievijas diktatora Vladimira Putina rezidencei Novgorodas apgabalā, kā to apgalvo Kremlis.

Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
VIDEO. “Apsveicu, draugi, Ukrainā saimniekos krievi!” Horens Stalbe satraukts par Latvijas drošību
Lasīt citas ziņas

“Es neticu, ka šis uzbrukums notika,” sacīja Tramps žurnālistiem prezidenta lidmašīnā, atgriežoties no Floridas.

Tramps teica, ka “kaut kas” notika netālu no Putina rezidences, taču pēc pierādījumu izvērtēšanas amerikāņu amatpersonas secinājušas, ka Ukraina nav uzbrukusi rezidencei.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Armands bija ļoti atklāts, tikai samelojās, ka…” Hermanis noskatījies bijušā partnera Broka interviju “Krustpunktā”
VIDEO. “Ģimene bija atbraukusi uz sālsmaizi,” 26 gadus vecā Adele stāsta, ko darījusi sprādziena laikā tikai pirms mēneša iegādātajā dzīvoklī
Vai degvielas cenas Latvijā strauji kritīs? Ekonomisti izskaidro, kādā bedrē tiek iedzīta Krievija un kā tas ietekmēs mūsu maciņus

Jau vēstīts, ka par to, ka ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde (CIP) secinājusi, ka, pretēji Krievijas apgalvojumiem, Ukraina nav veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Putina rezidencei Novgorodas apgabalā, ASV amatpersonas žurnālistiem pavēstīja pagājušajā nedēļā.

Sākotnēji Tramps pēc telefonsarunas ar Putinu kritizēja Ukrainu par to, ka tā esot veikusi šādu uzbrukumu.

Savukārt Kijiva kategoriski noliedza, ka tā būtu veikusi šādu uzbrukumu.

Atsaucoties uz ASV amatpersonām, laikraksts “Wall Street Journal” pagājušajā nedēlā ziņoja, ka Ukrainas dronu uzbrukums bijis vērsts pret militāru mērķi tajā pašā reģionā, kur atrodas viena no Putina rezidencēm, bet ne netālu no šīs rezidences. To apstiprinājusi CIP analīze.

Raidorganizācijas PBS un CNN vēstīja, ka trešdien Trampu par izlūkdienestu secinājumiem informējis CIP direktors Džons Retklifs.

Pēc tikšanās ar Retklifu Tramps savā platformā “Truth Social” dalījās ar tabloīda “New York Post” komentāru, kas bija ļoti kritisks attiecībā pret Krieviju. “New York Post” publikācijā Putins raksturots kā patiess šķērslis ceļā uz mieru.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Diktatora saikne ar realitāti ir zudusi: no kā baidās Putins pēc Maduro aizturēšanas
Vai krievi tiešām mostas? Propagandas TV izskan patiesība par notiekošo Ukrainā un klaja Putina izsmiešana
Putina Jaungada uzruna patiesībā ir mākslīgā intelekta radīta? Skatītāji norāda uz kļūdām, krievi nikni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.