"Šodien tika atstāts ļoti labs bērnu velosipēds!" Vīrietis atklāj, kur bez maksas var paņemt un atstāt noderīgas lietas
Laikā, kad dzīves dārdzība turpina pieaugt un daudzi vēl joprojām izjūt ziemas nenormāli augsto rēķinu sekas, arvien nozīmīgāka kļūst cilvēku savstarpēja palīdzība. Situācijā, kad ne visiem pietiek līdzekļu pat ikdienā nepieciešamajam, īpaši vērtīgas kļūst iniciatīvas, kas ļauj gan ietaupīt, gan dalīties ar citiem. Kāds vīrietis sociālajos tīklos atklāj vietu Rīgā, kur var bez maksas saņemt un atstāt noderīgas lietas.
Šāda vieta atrodas Matīsa ielas galā, “CleanR” laukumā, un, kā norāda ieraksta autors, piedāvājums tur esot gan plašs, gan kvalitatīvs – sākot no sadzīves priekšmetiem līdz pat bērnu lietām, piemēram, velosipēdiem.
Šī ziņa izraisījusi lielu interesi komentāros. Vairāki cilvēki atzīst, ka līdz šim nemaz nav zinājuši par šādu iespēju, un izsaka pateicību par noderīgo informāciju. Kāda komentētāja norāda – tieši šādos brīžos ir īpaši svarīgi dalīties ar labām lietām un atbalstīt citam citu.
Citi savukārt vēlas uzzināt vairāk praktisku detaļu – piemēram, precīzu adresi, darba laikus un nosacījumus, kā var nodot vai paņemt mantas. Tas liecina, ka interese par šāda veida iniciatīvām ir augsta, taču cilvēkiem nepieciešama skaidra un viegli pieejama informācija.
Diskusijā gan parādās arī asāki viedokļi. Kāds lietotājs ironiski norāda, ka informāciju var vienkārši sameklēt internetā, kas savukārt izsauc neapmierinātību no citiem – viņi uzsver, ka ne visiem ir laiks vai iespējas visu meklēt pašiem, un tieši tāpēc šādi ieraksti sociālajos tīklos ir tik nozīmīgi.
Kāda komentētāja īpaši emocionāli uzsver, ka ar šādu attieksmi var zust vēlme darīt labu. Viņa atgādina – ja cilvēks vēlas palīdzēt un dalīties, tad tas būtu jānovērtē, nevis jākritizē. Turklāt viņa norāda, ka šādas vietas var būt ļoti svarīgas tiem, kuriem šobrīd finansiāli klājas grūtāk.
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu