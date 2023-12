Foto: Unsplash

Šodiena ir kā radīta tikai un vienīgi tam, lai iepriecinātu sevi! Horoskopi 19. decembrim Ieteikt







Auns

Lai sasniegtu savu mērķi, tev atlicis tikai viens solis. Centies to veikt pēc iespējas uzmanīgāk, vai arī tā, lai tev nebūtu jāatgriežas pašā sākumā.

Vērsis

Šī ir tā diena, ko labāk pavadīsi dienas otrajā pusē. Ja neviens nepievērš uzmanību tavam viedoklim, nevajag par to dusmoties – beigu beigās viss sakārtosies.

Dvīņi

Ja nesāksi nekavējoties saņemt to, ko vēlies, tu vienkārši pārstāsi to vēlēties. Tātad, tavs šīs dienas uzdevums tev ir skaidrs!

Vēzis

Šodiena ir kā radīta tikai un vienīgi tam, lai iepriecinātu sevi. Dari visu, ko tu vēlies un dari to, kas sagādā tev tikai prieku. Nespied sev neko citu!

Lauva

Zini savu mēru. Ja tu pats nespēj tikt galā ar šo uzdevumu, ir vērts vērsties pēc palīdzības no malas. Jebkuri šodien pieļauti ekscesi tev atgriezīsies ļoti nepatīkamā veidā.

Jaunava

Dari to, kas tev ir jāizdara – negaidi, ka kāds cits tev liks darīt to. Un, ja arī nedari, tad nesūdzies par to, ka kaut kas nesanāk.

Svari

Šodien ir liela iespēja iegūt jaunus draugus. Esi atklāts komunikācijā – tas vienmēr tiek novērtēts.

Skorpions

Centies, lai vieglprātīgais noskaņojums, kas tevi pārņēmis, nenodarītu tev nepatikšanas. Jebkuru enerģiju var izmantot miermīlīgiem mērķiem, arī tavu.

Strēlnieks

Šodien tu, visticamāk, iesaistīsies apšaubāmās afērās. Centies būt modrs un lieki neriskēt. Šoreiz risks neatmaksāsies un šampanieti tu nedzersi.

Mežāzis

Meklē sev apkārt patīkamo. Skaties uzmanīgi, varbūt tas atrodas tev blakus uz dīvāna. Nevajag to meklēt nekur tālu.

Ūdensvīrs

Mēģini īstenot praksē vismaz vienu no daudzajām idejām, kas šodien virmo tavā galvā. Iegūsi ne tikai citu cieņu, bet arī pats sevi.

Zivis

Apkārtējiem nav jāzina, cik pašpārliecināts tu patiesībā esi. Pat, ja tu esi pavisam vienkāršs, tas nenozīmē, ka neviens tevi nenovērtē.