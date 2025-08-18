#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Evika Siliņa,
Evika Siliņa,
Foto: Zane Bitere/LETA

Siliņa pēc sarunas ar Eiropas līderiem: Donecka ir Ukraina, krievu valodas īpašais statuss nav pieļaujams 0

LSM.lv
12:16, 18. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Ministru prezidente Evika Siliņa (“Jaunā Vienotība”) svētdien piedalījās tā sauktās “Labas gribas koalīcijas” videokonferencē, kurā Eiropas valstu līderi ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pārrunāja taisnīga un noturīga miera panākšanu Ukrainā.

Saruna notika dienu pirms Zelenska došanās vizītē uz ASV, kur viņš pirmdien Vašingtonā tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Zelenski šajā vizītē pavadīs vairāku Eiropas valstu līderi.

Siliņa sarunā ar Latvijas Radio svētdien notikušo videokonferenci novērtēja kā labas sagatavošanās sarunas. Tajās izskanējis, ka ir ļoti būtiski, lai iespējamajās Zelenska sarunās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu piedalītos arī Tramps, jo būtu grūti iedomāties, kā Putins ar Zelenski vispār varētu sarunāties.

Tāpat ir ļoti svarīgi saprast, kādas varētu būt ASV drošības garantijas. ASV prezidents ir solījis militāro atbalstu, bet nav skaidrs, vai gatavs nodrošināt arī militāro klātbūtni Ukrainā.

“Par Donecku nevar būt ne runa, – Donecka ir Ukraina!” uzsver Siliņa.

Siliņa arī uzsvērusi, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar Putina prasību par krievu valodas lietošanu Ukrainā kā otro valsts valodu. Viņai piekritis Zelenskis, sakot, ka tieši valodas un “tautiešu aizstāvēšanas” aspekts bija viens no tiem argumentiem, kāpēc Putins iebrucis Ukrainā.

“Es teicu, ka mēs, Baltijas valstis, ļoti labi zinām, cik tas ir viltīgs juridisks triks, lai tādējādi panāktu kādus labumus sev, Krievijai,” norādīja Siliņa.

Runājot par iespējamo sarunu iznākumu un jaunām sankcijām pret Krieviju, Siliņa piebilda: “Tramps mēģina noturēt Putinu pie galda, bet mums jābūt gataviem sankciju pakotnei, ja sarunas tiek pārtrauktas. Nav šobrīd skaidrs, vai būs pamiers vai miera līgums, bet jābūt gataviem visiem scenārijiem.”

