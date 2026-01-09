Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ātrai, bet garšīgai uzkodai! Rīspapīra rullīši ar vistas gaļu 0

19:33, 9. janvāris 2026
Ēdamais rīspapīrs ir plāns, pagatavots no rīsu stiebriem un šajā gadījumā noderēs ātri pagatavojamas uzkodas uzmeistarošanā.

Sastāvdaļas

daži vistu šķiņķīši
galviņa ledussalātu
4 vidēja lieluma gurķi
2 avokado
1 citrons
sezama eļļa
rīspapīrs

Pagatavošana

Vistu šķiņķīšus atkaulo un tvaicē vai novāra buljonā. Avokado nomizo, sagriež daiviņās un apslaka ar citrona sulu, lai nekļūst tumšas. Gurķus nomizo un sagriež stienīšos. Vistas gaļu saplucina. Ledussalātus sagriež gareniski, lai varētu ietīt rīspapīrā.

Rīspapīru iemērc ūdenī, nedaudz patur, klāj uz dēlīša un kārto salātus, gurķus, avokado, vistu, uzpilina sezama eļļu un viegli rullē rīspapīrā. Noliek uz dažām minūtēm, tad pārgriež uz pusēm un izkārto.

Šķiņķīšu vietā var izmantot vistas fileju. Pildījumam var pievienot arī sojas mērci un saldo čili mērci.

