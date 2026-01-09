Rinkēvičs: Mēs esam novecojuša sabiedrība – tā ir problēma 0

TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” Valsts prezidents Edgars iezīmēja vairākas valstiski nozīmīgas lietas, kas, viņaprāt, būtu jārisina 2026. gadā. Viņš izcēla gan sabiedrības solidaritāti, ziedojumu kultūru, finansējuma sadali un veselības aprūpes ilgstošās problēmas.

Prezidents norāda, ka Latvija ir novecojoša sabiedrība, un tas tieši ietekmē veselības aprūpes sistēmu. Slimnīcās veidojas rindas, trūkst līdzekļu, un gada nogalē regulāri nākas risināt jautājumus par slimnīcu parādu segšanu. Šāda situācija, viņaprāt, nav normāla un atkārtojas no gada uz gadu.

Vienlaikus Rinkēvičs pievērš uzmanību arī tam, ka sabiedrībā rodas neizpratne un neuzticēšanās, redzot ziņas par lielām summām, kas tiek ieguldītas dažādās kampaņās vai projektos, kamēr ikdienā cilvēkiem tiek lūgts ziedot ārstēšanai vai bērnu atbalstam. Tas rada sajūtu, ka sistēma nav līdz galam sakārtota un ka trūkst skaidras prioritāšu hierarhijas.

Prezidents atzīst, ka risinājumi nebūs vienkārši. Būs nepieciešamas strukturālas reformas, tostarp slimnīcu tīkla sakārtošana. Taču ar reformām vien nepietiks – veselības nozarei būs vajadzīgs arī papildu finansējums.

Rinkēvičs uzsver, ka realitāte prasa iet divus ceļus vienlaikus – gan sakārtot medicīnas sistēmu, gan atrast vairāk līdzekļu. “Es domāju, ka realitāte prasa, tas gan būs nākamās valdības darbs, jo līdz vēlēšanām es šaubos, ka būs kādi būtiski lēmumi, iet abus ceļus – iet uz slimnīcu tīklu sakārtošanu, iet uz dažreiz sāpīgo reformu, bet arī bez papildu finansējuma nevarēs,” norādīja Rinkēvičs.

