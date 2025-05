Foto: Pexels.com

Vīrietis nejauši nopircis pats savu auto, kurš iepriekš nozagts no viņa mājas pagalma. Ekspertus pārsteidz krāpnieku meistarība







Kāds britu vīrietis piedzīvojis vienu no tām situācijām, kas šķietami iespējama vien kino filmās – viņš kļuva par autozagļu upuri un, pats to nezinot, vēlāk nopirka to pašu automašīnu, kas viņam tika nozagta, raksta LADbible.

Pirms vairākiem mēnešiem Jūenam Valentainam tika nozagta viņa iecienītā Honda Civic Type R. Viņš nekavējoties vērsās policijā un informēja apdrošināšanas kompāniju.

Taču, pieņemot, ka spēkrats ir zaudēts uz visiem laikiem, viņš nolēma atrast tam aizvietotāju – līdzīgu modeli, ko pats ironiski dēvēja par „pusmūža krīzes auto”.

Viņam izdevās atrast teju identisku automašīnu: tā paša gada izlaiduma, tās pašas krāsas, pat cena bija līdzīga – ap 22 000 mārciņu.

Auto bija reģistrēts Apvienotās Karalistes Transporta departamentā, taču tam bija citas numura zīmes, cits šasijas numurs un ievērojami mazāks nobraukums.

Ņemot vērā, ka jaunajam automobilim nobraukums bija par apmēram 80 000 kilometru mazāks nekā viņa iepriekšējam spēkratam, Jūens pieņēma, ka tā noteikti ir cita mašīna.

Tomēr ceļā uz mājām viņu pārņēma dīvaina priekšnojauta – viss šķita pārāk pazīstams.

Aizdomas apstiprinājās, kad viņš bagāžniekā atrada vecu telts mietiņu un Ziemassvētku rotājumus. Taču tas nebija viss – navigācijas sistēmā joprojām bija saglabātas iepriekšējo maršrutu adreses un automašīna automātiski pieslēdzās viņa tālrunim caur Bluetooth.

Vairs nebija šaubu – tā bija viņa automašīna.

“Man sāka trīcēt rokas. Es domāju, ka man nāksies stāties malā. Tas bija neprāts,” viņš atzina.

Kopā ar policistu viņš devās uz autorizēto “Honda” servisu. Viens no tehniķiem, saņemot Jūena atslēgu, uzreiz atvēra auto durvis.

“Bijām piemirsuši, ka oriģinālajā atslēgā ir arī mehāniskā daļa. Viens no tehniķiem vienkārši izņēma mehānisko atslēgu un atslēdza durvis. Viņš teica: ‘Izskatās, ka tā ir tava.’ Tas bija sirreāli – es, policists un trīs tehniķi vienkārši stāvējām un klusējot purinājām galvas. Viņi atzina, ka neko tādu nekad nebija pieredzējuši,” vīrietis stāstīja.

Lai gan novērošanas kamera pie Jūena mājas zādzību nebija fiksējusi, videoieraksts no kaimiņa drošības kameras atklāja, ka auto nozagts dažu minūšu laikā, visticamāk, izmantojot bezatslēgas piekļuves sistēmas ievainojamību.

Autosalons, kur Jūens iegādājās „jauno” automašīnu, bija ar labu reputāciju, un sākotnēji viņam nebija nekādu aizdomu par iespējamām nelikumībām.

Policija un eksperti atzina, ka šis ir viens no meistarīgākajiem automašīnas klonēšanas gadījumiem, kādu viņi jebkad pieredzējuši.

No juridiskā viedokļa likums ir Jūena pusē. Lai pārdotu automašīnu, pārdevējam ir jābūt tās likumīgajam īpašniekam. Šajā gadījumā tas tā nebija.

Apdrošinātājs vēl nav veicis izmaksu, taču tagad tam jāizvēlas – vai nu legalizēt automašīnu atkārtoti, vai arī kompensēt zaudējumus.

„Es pieļauju, ka beigās viņi vienkārši man atgriezīs naudu,” spriež Jūens.