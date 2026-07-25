Latvijā vienā dienā divas mammas pie stūres sēžas piedzērušās… Māris Gulbis nosauc primitīvu iemeslu, kāpēc esam gatavi tā riskēt 0
Braukšana alkohola reibumā Latvijā joprojām ir viena no nopietnākajām ceļu satiksmes drošības problēmām. Lai gan gadiem ilgi tiek rīkotas informatīvās kampaņas un par šādu pārkāpumu paredzēti bargi sodi, statistikas dati liecina, ka daudzi autovadītāji joprojām riskē ar savu un citu cilvēku dzīvībām.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) apkopotie dati liecina, ka šā gada pirmajos piecos mēnešos policija pieķērusi 1057 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā. No tiem 750 gadījumos sākti kriminālprocesi, jo alkohola koncentrācija pārsniedza likumā noteikto robežu vai vadītājs atteicās no pārbaudes, bet vēl 307 gadījumos uzsākts administratīvais process.
Vienlaikus satraucoši ir arī dati par ceļu satiksmes negadījumiem –
Šajos negadījumos dzīvību zaudējuši deviņi cilvēki, kas veido gandrīz trešdaļu no visiem šogad satiksmē bojāgājušajiem.
Par to, cik bīstamas sekas var būt vienam lēmumam sēsties pie stūres reibumā, atgādina arī vairāki pēdējo mēnešu negadījumi, par kuriem plaši ziņojuši Latvijas mediji. Atceramies!
2026. gada 29. maijs – Jēkabpils. 21 gadu vecs BMW vadītājs, kura organismā konstatēja 1,79 promiles alkohola, izbraucot no daudzdzīvokļu mājas pagalma, nespēja savaldīt automašīnu un ietriecās stāvēšanai novietotajos spēkratos. Negadījumā tika bojātas piecas automašīnas, turklāt vēlāk noskaidrojās, ka jaunietim nemaz nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
2026. gada 31. marts – Rīga, Valmieras iela. Vairāk nekā divu promiļu reibumā esošs “Audi” vadītājs nespēja izbraukt līkumu un ietriecās stāvošā automašīnā, kas trieciena rezultātā tika uzgrūsta vēl citiem spēkratiem. Kopumā tika bojātas trīs automašīnas, bet pats vadītājs pēc avārijas uzvedās agresīvi un tika aizturēts.
2026. gada 29. aprīlis – Kuldīgas novads un Rīga. Vienā dienā plašu rezonansi izraisīja divi atsevišķi negadījumi, kuros pie stūres alkohola reibumā atradās vecāki, bet mašīnās bija arī bērni.
Šie gadījumi ir tikai daži piemēri no ikdienas policijas darba, taču tie spilgti parāda, ka braukšana alkohola reibumā joprojām nav reta parādība. Katrs šāds lēmums var beigties ne tikai ar automašīnas konfiskāciju vai kriminālatbildību, bet arī ar smagām traumām vai neatgriezenisku traģēdiju.
Kāda ir situācija citās valstīs? Somijas piemēru TV24 raidījumā “Preses klubs” ieskicēja bijušais iekšlietu ministrs Māris Gulbis. Viņš savulaik trīs mēnešus nostrādājis Somijā un pavērojis vietējo cilvēku paradumus.
“Somi arī ļoti daudz dzer, bet es nevienu neredzēju, kas brauktu pie stūres. Viņi to alkoholisma problēmu Somijā reducē uz to, ka viņiem ir tās garās, tumšās ziemas, depresija.. Bet viņi nebrauc. Jautājums ir, kāpēc mūsējie dzer un brauc?” aizdomājās M.Gulbis.
Un atbilde ir interesanta, M.Gulbis pats to esot izsecinājis – tas esot saistāms ar ienākumu līmeņiem.
Somi vidēji pelnot ap 4000 eiro mēnesī, līdz ar to viņiem izsaukt taksometru neesot liela problēma.