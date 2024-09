Publicists Lato Lapsa iesniedzis iesniegumu Aizsardzības ministrijai, pieprasot dokumentus par aizsardzības ministra Andra Sprūdu lēmumu Latvijā nokritušā krievu drona dēļ. Ekerānuzņēmums no Lato Lapsas ieraksta soctīklā “X”/foto Ieva Leiniša/LETA; kolāža: LA.LV

“Sprūds izrādījies ne tikai visas aizsardzības jomas sabotieris…” Publicists Lato Lapsa paziņo, viņaprāt, ļoti sliktas ziņas ikvienam Latvijas iedzīvotājam Ieteikt







“Kaut arī Nacionālajā drošības padomē sapulcējušies noziegumu piesedzēji ar @edgarsrinkevics priekšgalā, kuriem nospļauties kā par likumu, tā par valsti un tās iedzīvotājiem, patiesība vienalga tiks noskaidrota,” tādu viedokli šodien soctīklā “X” paudis Latvijā zināmais publicists Lato Lapsa.

Lato Lapsa pie sava ieraksta publicējis arī foto, kurā redzams viņa iesniegums Aizsardzības ministrijai (AM). Iesniegumā Lapsa raksta: “Es kā žurnālists, Latvijas Žurnālistu savienības biedrs, gatavojot mediju publikācijas par aizsardzības ministra, iespējams, noziedzīgu rīcību, vēlos saņemt šādu informāciju: nosūtiet man tā lēmuma kopiju, ko aizsardzības ministrs Andris Sprūds 2024.gada 7.septembrī atbilstoši Nacionālās Drošības likuma 11.pantam pieņēma par kaujas darbību veikšanu vai neveikšanu attiecībā uz cilvēku iznīcināšanas gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā”.

Lapsa vēstuli, ko adresējis AM, parakstījis 2024.gada 11.septembrī. Vēstulei pievienots arī publicista e-pasts, uz kurieni nosūtīt viņam atbildi no AM.

Kaut arī Nacionālajā drošības padomē sapulcējušies noziegumu piesedzēji ar @edgarsrinkevics priekšgalā, kuriem nospļauties kā par likumu, tā par valsti un tās iedzīvotājiem, patiesība vienalga tiks noskaidrota.https://t.co/ll4MpCXHCA pic.twitter.com/bTG8Kmpfvy — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) September 11, 2024

Publicists Lapsa ierakstā soctīklā “X” publicējis arī norādi uz savu video runu vietnē “YouTube”, kurā plašāk pauž savu viedokli par aizsardzības ministru Andri Sprūdu (Progresīvie), reaģējot uz to, kā valsts atbildīgās amatpersonas komunicēja ar sabiedrību un kādus lēmumus pieņēma par Latvijas teritorijā 7.septembrī no Baltkrievijas puses ielidojušo krievu dronu “Shahed”, kas bija aprīkots ar sprāgstvielām un nokrita Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā.

“Sveiki, man jums ir ļoti sliktas ziņas, kas attiecas uz ikvienu Latvijas iedzīvotāja fizisko drošību! (…) Saskaņā ar likumu, aizsardzības ministram bija jāpieņem lēmums attiecībā uz šo gaisa kuģi. Nekāds šāds lēmums, kā mēs tagad redzam, nav ticis pieņemts. Aizsardzības ministrs Andris Sprūds ir izrādījies ne tikai visas aizsardzības jomas sabotieris – to mēs zinām jau sen, ne tikai muldoņa un progresīvs izrinelis, ne tikai cilvēks ar kremliskām domām un kremliskiem uzskatiem, – un arī to mēs zinām jau sen -, bet šis cilvēks ir izrādījies amatpersona, kuras noziedzīga nolaidība vai apzināta nerīkošanās ir apdraudējusi desmitu un simtu Latvijas iedzīvotāju dzīvības. Andrim Sprūdam par šo te nebūtu vieta ne tikai aizsardzības ministra amatā, bet visticamākais būtu vieta aiz restēm,” tā uzskata publicists Lapsa, paužot savu personīgo viedokli video vietnē “YouTube”.

Lapsas ierakstu soctīklā “X” komentēja sekotāji, rakstot savu nostāju par iesniegumu AM.

“Cik bieži šādām vēstulēm seko atbilde?” jautā kāds.

“Ak vai, jūs taču cilvēku tagad kūdat uz dokumentu viltošanu! Ka nedabonat vēl kādu krimināllietu,” piebilsts kāds cits.

“Tādēļ ka pa katru lidojošu 200€ vērtu konservbundžu nešauj pusmiljonu vērtas raķetes,” piebilst Pilsonis.

“Pa kuru laiku, lai raksta papīrus, ja drons bija jāmonitarizē?” smej Žaklīna.

Plašāk variet skatīties L.Lapsas viedokli “YouTube” video šeit:

Cik bieži šādām vēstulēm seko atbilde? — RG88 (@RG88_0135) September 11, 2024

Ak vai, jūs taču cilvēku tagad kūdat uz dokumentu viltošanu!🤣 Ka nedabonat vēl kādu krimināllietu — Es Pats🇱🇻 (@Tas_es_Pats) September 11, 2024

Tādēļ ka pa katru lidojošu 200€ vērtu konservbundzu nešauj pusmiljonu vērtas raķetes — pilsonis (@pilsonisLV) September 11, 2024

Tikmēr jaunākā informācija liecina, aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) aicina NATO augstāko militāro vadību stiprināt Latvijas gaisa telpas aizsardzību, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļa. Šodien, 11.septembrī, Sprūds tikās ar Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā komandiera vietnieku admirāli seru Kītu Blountu un NATO Gaisa spēku pavēlniecības komandieri ģenerāli Džeimsu Hekeru, kas darba vizītē apmeklē Latviju.

Tiekoties ar augstāko NATO militāro vadību, aizsardzības ministrs pārrunāja incidentu, kas saistīts ar Krievijas “Shahed” tipa drona ielidošanu Latvijas teritorijā. Tikšanās laikā Sprūds aicināja stiprināt NATO gaisa telpas aizsardzību un veicināt sabiedroto klātbūtni Latvijā gan caur pastiprinātām atturēšanas aktivitātēm, gan caur aktīva NATO pretgaisa aizsardzības rotācijas modeļa ieviešanu, par ko sabiedrotie vienojās NATO Vašingtonas samitā šī gada vasarā.

Jau vēstīts, Rēzeknes novadā Gaigalavas pagastā 7.septembrī nokrita ar sprāgstvielām aprīkots Krievijas “Shahed” tipa drons, kas bija mērķēts uz Ukrainu, bet no Baltkrievijas nonāca Latvijā.

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) situāciju monitorējuši, taču netika pieņemts lēmums nedz šo dronu notriekt, nedz pacelt gaisā Latvijā dežurējošos NATO iznīcinātājus. Kad drons nokrita, tika deaktivizēta tā kaujas galviņa, kas nebija eksplodējusi. Pēc NBS vadības paustā, līdz šim iegūtā informācija liecina, ka drona ielidošana Latvijā nav vērtējama kā atklāta militārā eskalācija pret Latviju.

Nacionālā drošības padome otrdien vienojās “aktualizēt un pilnveidot nepieciešamās procedūras”, lai īstenotu efektīvāku pretdarbību bezpilota lidaparātu radītajiem drošības apdraudējumiem.

