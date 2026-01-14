Stādi šos 7 augus, un veiksme un labklājība ienāks tavā dārzā! 0
Ja vēlies, lai tavs dārzs ne tikai priecē acis, bet arī nestu labklājību un pozitīvu enerģiju, nākamajā sezonā pievērs uzmanību šiem augiem. No senās folkloras līdz mūsdienu dārzkopībai daži augi vienmēr ir saistīti ar veiksmi, mieru un labu noskaņu.
Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis dārznieks vai tikai iesācējs, šie augi var kļūt par tavām maģiskajām sastāvdaļām laimīgākam dārzam.
Baziliks – bagātības un veiksmes garšaugs
Baziliks nav tikai garšviela pie ēdieniem – tas jau sen tiek saistīts ar labklājību un pozitīvu enerģiju. Tradicionāli tas tiek stādīts pie durvīm vai dārzā, lai piesaistītu labvēlību. Lai baziliks labi augtu, iestādi to saulainā vietā, kur ir auglīga augsne un regulāri saspied ziedus, lai lapas būtu spēcīgas un aromātiskas.
Četrlapu āboliņš – veiksmes simbols
Slavenais četrlapu āboliņš simbolizē ticību, cerību, mīlestību un, protams, veiksmi. To vari stādīt apstādījumos vai terases malā, lai radītu maģisku, pozitīvu noskaņu dārzā.
Lavanda – miera un aizsardzības augs
Lavanda ir saistīta ne tikai ar veiksmi, bet arī ar mieru un aizsardzību pret negatīvu enerģiju. Iestādi to saulainā un labi drenētā vietā, izvairoties no pārāk mitras augsnes. Pēc ziedēšanas viegli apgriez augus, lai tie augtu kompaktāki un veselīgāki.