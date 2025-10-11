Mēs nevaram pieļaut, ka latviešu kanāli tiek nobīdīti pēdējās vietās… Butāns par jaunajiem grozījumiem informatīvās telpas aizsardzībai 0
Diskusija par vietējo mediju pozīcijām televīzijas sarakstos kļuvusi īpaši aktuāla pēc grozījumu rosināšanas Saeimā. Nacionālās apvienības deputāts Artūrs Butāns TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsver – informatīvā telpa vairs nav tikai tirgus jautājums, tā ir daļa no valsts drošības. Viņa ieskatā televīzijas lietotāja izvēlnei jābūt sakārtotai tā, lai sabiedriskie un vietējie mediji būtu pieejami vispirms, nevis paslēpti saraksta pašā apakšā.
Butāns skaidro, ka likumdevējiem ir jānosaka, uz kādiem principiem nozare strādā. Mēs Saeimā esam ierosinājuši noteikt, ka, ieslēdzot televīziju, skatītājam vispirms jāparādās sabiedriskajiem medijiem, pēc tam vietējā satura kanāliem, un tikai tad visiem pārējiem.
Viņš uzsver, ka konkrētus kanālu numurus politiķi neregulēs: “Deputāti nesēdēs un nedomās, kurš kanāls būs sestais, bet kurš – septītais.”
Butāns norāda, ka princips par prioritāti vietējiem un sabiedriskajiem medijiem līdz šim nav iekļauts likumā, taču tas ir nepieciešams: “Cilvēkiem nevajadzētu vairākas minūtes meklēt, piemēram, TV24 kanālu. Šobrīd “Tet” šo kanālu ir novietojis ļoti zemā pozīcijā, un pārsteidzošākais ir tas, ka to dara nevis jebkurš komersants, bet valsts kapitālsabiedrība.”
Viņš atgādina, ka valsts vienlaikus deklarē atbalstu vietējiem medijiem un tiem piešķir finansējumu caur mediju atbalsta fondu, bet tajā pašā laikā citā institūcijā vietējie kanāli tiek nobīdīti “entajā” vietā, radot situāciju, ka skatītājs tos vairs neatrod.
Butāns uzsver, ka likuma mērķis ir šo nesakārtotību novērst: “Mums pārmet, ka iejaucamies komercdarbībā, taču informatīvā telpa vairs nav tikai komercdarbība, kurā var darīt ko grib – tā ir arī drošības jautājums.”
Viņš min iespējamu scenāriju: “Iedomāsimies, ka valstī naidīgi noskaņots komersants piedāvā īpaši lētu piedāvājumu televīzijai un saliek visus latviešu kanālus pašās beigās, lai mazinātu skatījumu skaitu un ar dempinga cenu iekarotu tirgu. Mēs tam nevaram pieiet vieglprātīgi.”
Pēc Butāna domām, Saeimai nav jānumurē kanāli, bet ir skaidri jāpasaka princips – vietējiem kanāliem jāatrodas saraksta augšgalā, savukārt tehnisko izpildi drīkst atstāt uzņēmumu ziņā.