“Man ir žēl, ka tas jāatrisina ar likumu!” Upleja-Jegermane par nepieciešamību stiprināt latviešu valodas komercmedijus 0

LA.LV
18:52, 12. oktobris 2025
Viedokļi

Šobrīd aktualizējies jautājums par vietējo mediju stiprināšanu un latviešu valodas satura pieejamību Latvijas informatīvajā telpā. Par šo tēmu TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās Sanita Upleja-Jegermane, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle, uzsverot nepieciešamību aizsargāt un atbalstīt vietējos komercmedijus latviešu valodā.

Viņa norādīja, ka Latvijas mediju tirgus ir mazs, un komercmediji latviešu valodā ir īpaši jāstiprina. Grozījums, kas paredz latviešu valodā raidošos kanālus izvietot televīzijas sarakstos augstāk, nemaz nav tik sens. Viņa atceras, ka sākotnēji, ieslēdzot televīziju, pirmie pieejamie kanāli bija krievu valodā. Viņa stāsta, ka saeimā toreiz notika gara diskusija, un tagad atkal esam nonākuši pie šī jautājuma.

“Man ir žēl, ka tas ir jāatrisina ar likumu – kā tas varēja pašiem neienākt prātā?” sacīja Upleja-Jegermane. “Mēs šeit dzīvojam, šeit risinām savus pretmobilitātes un citus jautājumus. Šī ir mūsu informatīvā telpa, un tai ir jābūt primārai. Pārējo var paspēt pēc tam.”

Jau iepriekš LA.LV vēstījām, ka sīkāk par likumprojektu pastāstīja Nacionālas Apvienības deputāts Artūrs Butāns. Viņš skaidro, ka šobrīd informatīvā telpa un vietējais saturs ir neatņemama sastāvdaļa no Latvijas drošības. Likumā šobrīd ir noteikti sabiedriskie mediji, ka tiem ir jābūt prioritāriem, un līdzīgi būtu jāregulē arī vietējais saturs, komerctelevīzija, kas veido saturu latviešu valodā. “Arī tiem ir būtiska loma informatīvās telpas drošībā,” uzskata deputāts.

Viņš skaidro, ka līdz šim likums nav noteicis, kādā secībā jāsarindo televīzijas kanāli, tāpēc Saeima šobrīd cenšas noteikt kārtību, ka vispirms ir sabiedriskie mediji, tad pārējie vietējie mediji, kas veido saturu latviešu valodā, un tad pārējie televīzijas kanāli.

“Šobrīd virziens ir uzņemts. Kas neraksturīgi šajā likumprojektā, ka to ir parakstījušas gan vairākas pozīcijas, gan opozīcijas partijas, tā kā es ceru uz plašu atbalstu, jo šis nav politisks jautājums, bet tas ir taisnīguma un, es teiktu, arī informatīvās telpas drošības jautājums,” uzskata deputāts.

