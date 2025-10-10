“Vienai līdakai karpu dīķī ir jābūt!” Andrejs Ēķis par reklāmas tirgu un mediju nozīmi 0

16:28, 10. oktobris 2025
TV24 raidījumā “Preses klubs” režisors un producents Andrejs Ēķis atceras, ka 1996. gadā Latvijā bija ļoti daudz televīziju un dažādu mediju. Viņš vērsa uzmanību uz situāciju – ja tagad notiktu premjerministres preses konference, cik mikrofonu varētu saskaitīt uz galda? “Vienu, divus, trīs?” – retoriski vaicā Ēķis.

Pēc Ēķa domām, mediju telpu būtiski ietekmējuši sociālie mediji “Facebook” un “Instagram”, kas aizved no Latvijas reklāmas tirgus simtiem miljonu eiro.

“Reklāmas tirgus ir beidzies, un valstij ir jāsubsidē tie mediji, kas vēl ir palikuši,” viņš uzsver.

Ēķis norāda, ka mediji pilda būtisku funkciju – uzdod neērtus jautājumus: “Kāpēc tu tā dari?”

Valstij tas bieži vien nav izdevīgi, taču sabiedrībai tas ir nepieciešami. “Vienai līdakai karpu dīķī ir jābūt,” piebilst režisors.

Viņš arī pauž bažas, ka daudzi cilvēki Latvijā līdz galam neizprot, ka mediju telpai ir jābūt, lai Latvija cilvēku justos labāk, lai mēs uzzinātu svarīgāko informāciju, būtu informēti gan trauksmes gadījumā, gan varētu priecāties par vietējo iedzīvotāju sasniegumiem.

Ēķis atgādināja arī par TV24 iniciatīvu – publiski izvietot atskaiti, kurā tiek skaitītas dienas līdz robežžoga izbūves pabeigšanai uz Latvijas–Krievijas robežas.

“Tā nav ļauna reklāma – viņi paši nosauca šo datumu. Ja Iekšlietu ministrijas pārstāvis redz, ka palikušas 96 dienas, viņš zina, ka pēc šīm dienām saņems jautājumu: “Kur ir?”” skaidro Ēķis.

“Tur ir jūtama elpa pakausī,” viņš piebilst.

Skaties pilnu raidījumu.

