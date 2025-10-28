Foto. Scanpix/LETA/EPA/YURI KOCHETKOV

Tagad karos arī sievietes? Putins spēris nākamo soli… 13

LA.LV
19:38, 28. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Vienā no frontes līnijām fiksēti pirmie gadījumi, kad Krievijas okupācijas armija izmanto sieviešu uzbrukuma vienības, informē ārzemju medijs.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Esmu tik smalciņa.” Rēzija Kalniņa atklāj, kāds ir iemesls viņas vizuālajām pārmaiņām 6
Kokteilis
No Auna drosmes līdz Zivju intuīcijai. Pasaki, kas esi pēc horoskopa, un mēs pateiksim, kādas īpašības tev “nāk līdzi pūrā”!
Kokteilis
Šajā vecumā jūsu dzīve mainīsies uz visiem laikiem: numerologi atklājuši formulu, kā aprēķināt savu liktenīgo brīdi
Lasīt citas ziņas

Aģenti ziņo par interesantiem novērojumiem Pokrovskas sektorā – Krievijas pavēlniecība esot sākusi veidot sieviešu uzbrukuma rotas. Saskaņā ar ienākošo informāciju, okupantu personāla trūkums sasniedzis tādu līmeni, ka uz fronti tiek sūtīts iepriekš neiedomājams skaits karavīru.

Tiek vēstīts, ka sievietes tiek apmācītas uzbrukuma operācijām un pat infiltrācijas misijām aiz ienaidnieka līnijām. Viņas tiek spiestas ģērbties civilās drēbēs, lai maskētos par civiliedzīvotājiem un vāktu informāciju par karaspēka pārvietošanos un infrastruktūru.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Teica kundzīte, kura brauca bučoties ar Putinu!” Vairas Vīķes-Freibergas sacītais par Stambulas konvenciju izraisa viedokļu viesuļvētru
“Es mīlu Ziemassvētku dāvanas!” Nīderlande dod mājienu, ko darīs ar iesaldētajiem Krievijas aktīviem
Kokteilis
Atklāj, ko tieši tava telefona numura cipari piesaista – bagātību, mīlestību vai prieku

Partizānu kustība “Atešs” šo situāciju raksturo kā sistēmiskas personāla un morāles krīzes pazīmi Krievijas bruņotajos spēkos. Sievietēm, kuras tiek nosūtītas uzbrukuma misijās, nav vairāk tiesību kā vīriešiem – viņas nevar atteikties izpildīt pavēles, jo tas varētu izraisīt bargas sankcijas vai pat atriebību.

Tikmēr Ukrainas karavīri no frontes līnijām apstiprina šo informāciju – jau ziņots par pirmajām nogalinātajām sieviešu kārtas triecienniecēm.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Ukraiņi šauj pa Maskavu! Krievija ziņo, ka piedzīvojusi lielāko uzbrukumu kopš kara sākuma pret Ukrainu
VIDEO. “Patiesa draudzība nebaidās no kilometriem…” Video, kas pierāda, cik stipra ir īsta draudzība pat kara laikā
“Putina režīmam ir jāizjūt šī kara reālās sekas.” Zelenskis atklāj, ko Ukraina šobrīd dara
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.