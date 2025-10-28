Tagad karos arī sievietes? Putins spēris nākamo soli… 13
Vienā no frontes līnijām fiksēti pirmie gadījumi, kad Krievijas okupācijas armija izmanto sieviešu uzbrukuma vienības, informē ārzemju medijs.
Aģenti ziņo par interesantiem novērojumiem Pokrovskas sektorā – Krievijas pavēlniecība esot sākusi veidot sieviešu uzbrukuma rotas. Saskaņā ar ienākošo informāciju, okupantu personāla trūkums sasniedzis tādu līmeni, ka uz fronti tiek sūtīts iepriekš neiedomājams skaits karavīru.
Tiek vēstīts, ka sievietes tiek apmācītas uzbrukuma operācijām un pat infiltrācijas misijām aiz ienaidnieka līnijām. Viņas tiek spiestas ģērbties civilās drēbēs, lai maskētos par civiliedzīvotājiem un vāktu informāciju par karaspēka pārvietošanos un infrastruktūru.
Partizānu kustība “Atešs” šo situāciju raksturo kā sistēmiskas personāla un morāles krīzes pazīmi Krievijas bruņotajos spēkos. Sievietēm, kuras tiek nosūtītas uzbrukuma misijās, nav vairāk tiesību kā vīriešiem – viņas nevar atteikties izpildīt pavēles, jo tas varētu izraisīt bargas sankcijas vai pat atriebību.
Tikmēr Ukrainas karavīri no frontes līnijām apstiprina šo informāciju – jau ziņots par pirmajām nogalinātajām sieviešu kārtas triecienniecēm.