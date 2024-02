Foto. Scanpix/REUTERS/Simon Dawson/Illustration

VIDEO. Skarbais taksīšu bizness pie lidostas – vai vaučeri paglābs tūristu maciņus? "Šobrīd vadā visi, kam nav slinkums!"







Taksometru problēma pie lidostas allaž bijusi kā tāds sāpju bērns. Lai gan specialā licence tagad ir tikai 2 taksometru pārvadātajiem, kopā 60 automašīnām, tarifi ir atšķirīgi. Ne reti joprojām dzirdams no pasažieriem, ka no lidostas līdz Rīgas centram pārvadātāji prasot ļoti dažādu samaksu (sākot no 20 eiro līdz pat 60 eiro un pat vairāk). Ir viedoklis, ka maksimālo tarifu noteikšana būtu risinājums, kā problēmu atrisināt. Raidījums “360TV Ziņneši” devās izpētīt situāciju un noskaidrot kā efektīvi to atrisināt.

Lidostā Rīga atkal samilzusi problēma ar taksometriem. Gan ar galvu reibinošām cenām, kādas dažkārt prasot taksometru vadītāji, gan ar dīvaino taksometru biznesa modeli. Kompāniju apvienībām Baltic taksi, X-taxi un Taksi.lv, kopā 60 automašīnām, ir izsniegta speciālā valsts licence, kas dod tiesības uzņemt pasažierus lidostā pie izejas.

Lai šo speciālo atļauju iegūtu, ir jāizpilda vairāki nosacījumi, piemēram, automašīnas nedrīkst būt vecākas par pieciem gadiem un vēl ir īpašas kvalitātes prasības, taču lidostas teritorijā netraucēti uzņem pasažierus arī citas taksometru kompānijas un, pārvadājot pasažierus par samaksu, kāda vien ienākot prātā. Ja pa dienu cenas vēl nav tik galvu reibinošas, ap pusnakti tās pat dubultojoties.

“Šobrīd brauc takši, kuriem nav slinkums, viņi vervē pasažierus. Viņiem nav nepieciešama speciālā licence. Labākajā gadījumā viņiem izsniegta Rīgas plānošanas reģiona licence nevis Rīgas lidostas. Ir gadījumi, ka pat ar citu novadu izsniegtām licencēm ir šie taksometri. Tā ir pelēkā niša, kas traucē darboties licencētiem taksometriem, kas neatbilst veselajam saprātam tas, kas kādreiz notikta Vecrīgā, tagad bardaks pārcēlies uz lidostu,” situāciju skaidro Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks.

Lidostas pārstāve teic, ka nodarboties ar uzņēmējdarbību lidostas teritorijā gan drīkstot visi taksometri arī tie, kam nav speciālas valsts licences, vien tiem ir jāatrodas tālāk no ieejas.

“Tas ko viņi nedrīkst darīt ir agresīvi piedāvāt savus pakalpojumus. Lidostas taksometru tarifiem šobrīd griesti nav noteikti,” skaidro Ilze Salna, lidostas pārstāve.

Lai sakārtotu taksometru jomu, tagad top grozījumi likumdošanā un pašlaik priekšlikumi tiek izskatīti Saeimā. Par priekšlikumu noteikt maksimālos tarifu griestus ir zināma skepse arī pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājam, jo cik tad bieži pārskatīs cenas un tā nerisinās problēmu ar pasažieru apkrāpšanu.

“Nav noslēpums, ka bija šie maksimālie cenu griesti, ļoti daudzām taksometru kompānijām bija tā saucamās turbīnas. Uz borta nepārsniedzot maksimālo cenu, bet, kad iesēžas klients, ieslēdzas šī turbīna un tāpat ir jāsamaksā vairāk nekā bijis jāmaksā.”

Pasažieriem gan nebūtu iebildumu pret maksimālo pieļaujamo cenu, ja vien tā būtu saprāta robežās. Lidostai ir priekšlikums ieviest vaučeru sistēmu.

“Sistēma būtu pavisam vienkārša – cilvēks atlido uz Rīgu, iegādājas konkrēto vaučeri un zina, ka brauciens viņam noteiktajā teritorijā izmaksās konkrētu summu,” skaidro Ilze Salna.

Vaučerus, varētu iegādāties pirms brauciena, piemēram, lidostā, tās mājas lapā vai aplikācijā, un tiem būtu fiksēta cena katrā zonā. Proti, jāievieš fiksētā cena un tad visi taksometri būtu spiesti pārvadāt pasažierus par šo summu. Pagājušā gada laikā lidosta saņēmusi 20 sūdzības par taksometriem. Domājot risinājumus, plānots, ka sāks kursēt tā saucamais “shuttle buss”, kuram būšot vien dažas pieturas.

