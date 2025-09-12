“Tas dod azartu un spītu!” VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe izmēģina spēkus jaunā sfērā 0
Baibai Šmite-Roķe vada Valsts ieņēmumu dienestu, tas nav nekāds noslēpums, bet vien retais zina, ka viņa ir arī veselīga dzīvesveida vēstnese.
“Mana pirmā sportošanas pieredze ir no bērnības. Vecāki vasarās aicināja braukt ar riteni, ziemā mēs slēpojām un slidojām. Pirmā apzinātā sportošana man bija pirmajās klasēs, es dejoju sporta dejas, līdz partneri paaicināja baleta skolā. Tā kā esmu neliela auguma, volejbols man gāja secen, bet mani paaicināja pamēģināt kamaniņu sportu. Pēc kādām sacensībām Olimpiskā čempione Vera Zozuļa aicināja savā komandā, un tā es ilgus gadus trenējos. Sportošana ir nopietna disciplīna savai dzīvei,” stāsta Eiropas sporta nedēļas BeActive iniciatīvas vēstnese Baiba Šmite-Roķe.
Šmite-Roķe, kā daudzi no mums, ikdienu pavada sēdošā darbā, tādēļ uzsver, cik svarīgi veltīt laiku arī fiziskām aktivitātēm. “Dažkārt jāsaņemas darīt to, ko kādreiz negribas, jāiet uz treniņu pat, ja ārā ir vētra un sniegs vai stipras lietusgāzes. Sports dzīvei iedod azartu, azarts iedod spītību un spītība ir tas, kas man palīdz arī darba ikdienā,” viņa stāsta.
Viņai patīk garas pastaigas, kas palīdz gan izkustēties, gan izvēdināt galvu, un būt aktīvus aicina arī kolēģus.
“Es ļoti domāju par kustību, lai pēc darba nostaigātu vismaz 7000 soļu dienā – izvēdinās gan prāts, gan sanāk būtiska fiziskā slodze. Nostiprinām sevi, lai nākamajā dienā atkal spēks astoņas stundas sēdēt pie darba galda. Mēs Valsts ieņēmumu dienestā viens ar otru sacenšamies – mums ir viedais izaicinājums – vienkārši jāstaigā, cik daudz vien iespējams. Ja nav nostaigāts 7000 soļu dienā, punkts netiek saņemts. Iepriekš man bija tikai 3500 soļi dienā, šī kolektīvā apņemšanās ļoti labi strādā. Es mīlu augstpapēžu kurpes un ikdienā tajās staigāju – arī tā ir papildu fiziska slodze. Mēs ar kolēģiem plānojam doties #BeActive pārgājienā Ērgļos, jo mēs jau arī ikdienā daudz staigājam.”
Vairāk par Eiropas Sporta nedēļas pasākumiem vari uzzināt www.beactive.lv.