Daiga Mieriņa.
Daiga Mieriņa.
FOTO: Edijs Pālens/LETA

“To Mieriņu galvenais turēt pa gabalu no narkotikām,” ļaudis soctīklos metas nopelt Saeimas priekšsēdētājas paraksta izmēģinājumu 218

LA.LV
9:36, 21. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Jau iepriekš vēstījām, ka Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) parakstījusi vēstuli Nobela prēmijas komitejai, rosinot 2025. gada Miera prēmiju piešķirt ASV prezidentam Donaldam Trampam, vēsta izdevums “Ir”.

FOTO. “Neviens tā neģērbjas pat uz rajona tiesu!” Kultūras ministrijas pārstāve, aizstāvot krievu valodu sabiedriskajā medijā, Satversmes tiesā ierodas kolorītā apģērbā 11
“To Mieriņu galvenais turēt pa gabalu no narkotikām,” ļaudis soctīklos metas nopelt Saeimas priekšsēdētājas paraksta izmēģinājumu 218
Zeme augustā uz 7 sekundēm zaudēs gravitāciju? NASA nāk klajā ar svarīgu paziņojumu
Lasīt citas ziņas

“Ir” norāda, ka Mieriņa parakstījusi Izraēlas un ASV parlamentu vadītāju iniciētu vēstuli Nobela komitejai, kurā tiek aicināts piešķirt Miera prēmiju Trampam. Lai gan sākotnēji Mieriņa apgalvojusi, ka paraksts bija tikai “izmēģinājums” un jautājums vēl jāizrunā ar Latvijas ārpolitikas veidotājiem, vēlāk viņa apstiprinājusi, ka parakstītā vēstule jau nosūtīta Izraēlai.

Lēmums nav pilnībā saskaņots ar premjerministri, un Mieriņa atzinusi, ka arī ārlietu ministre pret to izturas kritiski, atzīmē izdevums, pēc kura vēstītā vēsta, ka vēstulē Tramps slavēts kā “miera čempions”, uzskaitot vairākus viņa administrācijas starptautiskos panākumus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Siliņa iet pret tautas balsi un atklāj, ko domā par Mieriņas “parakstu izmēģinājumu” Trampam
Kokteilis
“Ko tik stulbu var uzrakstīt, pāķisms!” Elita Mīlgrāve publiski pasūdzas, bet komentētāji viņu “apēd bez sāls”
Būs arī sniegvilksnis! Ko gaidīt no rītdienas laikapstākļiem?

Parakstīšana notikusi laikā, kad Trampa paziņojumi par iespējamu Grenlandes aneksiju ir saasinājuši transatlantisko spriedzi. Mieriņa Trampa rīcību aizstāv, uzsverot viņa ieguldījumu Izraēlas un Eiropas drošībā, kā arī Ukrainas spēju aizstāvēt sevi. Grenlandes jautājumā viņa domā, ka runa ir par Arktikas drošību, nevis teritoriālām ambīcijām.

Taču arī šis Mieriņas solis nav paslīdējis garām sociālo tīklu lietotājiem. Vairāki cilvēki steigušies to komentēt. Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss-Konstantinovs soctīklos šo komentē, ka Mieriņu galvenais turēt pa gabalu no narkotikām, ja viņa tik neapdomīgi izmēģina lietas. Vairāki cilvēki papildinājuši Saksa-Konstantinova teikto, komentāros norādot, no kā vēl Mieriņu vajadzētu turēt pa gabalu. Lūk, daži no tiem!

Lūk, ko vēl par šo saka citi cilvēki:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mieriņa rosina Trampam piešķirt Nobela Miera prēmiju
“Šrēdingera Mieriņa” Saeimā izspēlē “netīru” triku! Nellija Ločmele Saeimas sēdē pamana ko dīvainu
Siliņa iet pret tautas balsi un atklāj, ko domā par Mieriņas “parakstu izmēģinājumu” Trampam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.