“Tās ir paaugstinātas izturības pret elektronisko karadarbību!” Slaidiņš brīdina par Krievijas jaunajām aviācijas bumbām 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš norādīja, ka Krievija ir uzsākusi aviācijas bumbu sērijveida ražošanu ar darbības rādiusu līdz 200 kilometriem.
Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) informē, ka Krievija ir uzsākusi aviācijas bumbu sērijveida ražošanu ar darbības rādiusu līdz 200 kilometriem. Testi rāda, ka šīs bumbas ir paaugstinātas izturības pret elektronisko karadarbību un tām ir palielināts kaujas darbības rādiuss. Tiek izmantotas arī specifiskākas bumbas “Grom1” un “Grom2”, ar kurām veikti triecieni pa Dņipro pilsētu.
Bumbas ir notestētas, un ģenerālis esot norādījis, ka tās ir paaugstinātas izturības pret elektronisko karadarbību.
Slaidiņš norāda, ka elektroniskā karadarbība šobrīd ir pats galvenais: bez tās nekas nenotiek. Viņš uzsver, ka ukraiņiem ir ļoti svarīgi attīstīt elektronisko karadarbību, jo daudzi droni kļūst aizsargātāki pret tradicionālajiem traucējumiem, tāpēc attīstība ir būtiska.
Tāpat HUR ziņo, ka Krievija šogad plāno saražot vismaz 35–36 tūkstošus trieciendronu, ne tikai “Shahed”, bet arī citus dažāda veida trieciendronus.
“Skaits ir diezgan iespaidīgs,” piebilda Slaidiņš
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Krievijas Federācija katru mēnesi saražo 3500–4000 brīvi krītošās aviācijas bumbas, šis daudzums ir pietiekams, lai radītu nopietnas problēmas Ukrainas tuvajā un vidējā aizmugurē ar mērķi ne tikai paplašināt teroru, bet arī noplicināt pretgaisa aizsardzības līdzekļus, uzsvēra Kovaļenko.
Eksperts vērš uzmanību uz to, ka krievi jau vairākus gadus strādā pie reaktīvo paātrinātāju integrācijas KAB un tagad ir īstenojuši savu plānu. Ukrainas puse nav gatava šādiem draudiem, jo daudzi KAB, kas veica 150 km garu distanci, jau kļuvuši par “nāvējoši nepatīkamu pārsteigumu”.