"Tas, kas ir izdarīts ar Rīgas ielām ir noziegums!": kur braukt avārijas dienestiem un medicīniskajai palīdzībai?







Bijušais Latvijas satiksmes ministrs, politiķis un ierēdnis Anrijs Matīss soctīklā “Facebook” publicējis foto no vienas no Rīgas centrālajām ielām, kur redzams – līdz ar sniegotās ziemas iestāšanos dažas ielas ir pārvērtušās līdz nepazīšanai. Daudzviet automašīnu pārvietošanos apgrūtina ne tikai sniegs, bet arī vasarā uzmontēto stabiņu atrašanās – to dēļ tehnikai iespējas tās iztīrīt nav, kā rezultātā Rīgas centrā uz daudzās ielām ir palikusi vairs tikai viena josla.

“Tas kas ir izdarīts ar Rīgas ielām ir noziegums! Ne jau ceļu uzturētāju izpildījumā, bet stabiņu licēju izpildījumā, tagad avārijas dienesti, medicīniskā palīdzība, u.c. nespēj veikt savus pienākumus katastrofās situācijas dēl, kas valda jau trīs dienas pēc snigšanas beigām un turpināsies līdz sniegs nokusīs! Uzturētāji vienkārši nav spējīgi sniegu novākt, jo traucē stabiņi. Arī velosipēdisti šīs velojoslas izmantot nevar!

Vai tiešām nevienam par to nebūs jāatbild, vai tiešām nevienam par to nav nekas sakāms, cik ilgi tā var turpināties, noziedzīga nekompetence satiksmes organizācijā!

Varbūt tomēr ir laba iespēja beidzot novākt stabiņus, lai nav jāsaka kā vicemēram “sniegu nevar noķert gaisā” vai “lauzt līgumu nekvalitatīvas sniega tīrīšanas dēļ”!” – Anrijs raksta “Facebook”.