Vardarbība skolās ir nepieļaujama, tomēr šobrīd par to tiek runāts biežāk kā jebkad. Bērni viens pret otru izturas slikti un šobrīd spēkā esošie mehānismi, kā šo apkarot, īsti nedarbojas.

“Ir pieņemti grozījumi izglītības likumā, kas nosaka, ka neviena no iesaistītajām pusēm nedrīkst būt vardarbīga, ne pedagogs, ne direktors, ne skolēns, vecāks un nedrīkst noklusēt. Normatīvo aktu ir daudz, grozījumi pieņemti, bet šobrīd lielākais atbildīgais par vardarbības mazināšanu joprojām ir izglītības iestāde. Tā tas nedrīkst palikt!” TV24 raidījumā “Dienas personība” atbild Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja.

