Olavs Cers par valsts budžeta plānošanu: “Taupīsim kaut kad vēlāk – vēl mums naudas pietiek…” 0

20:18, 6. septembris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Preses klubs” zvērināts advokāts Olavs Cers vērtēja to, kā politiķi risina valsts finanšu jautājumus. Viņš norādīja, ka lēmumi par taupības pasākumiem tiek pastāvīgi atlikti, tādējādi atstājot problēmu nākamajām valdībām un nākamajām budžeta plānošanas kārtām.

Pēc Cera teiktā, intervijās ar finanšu ministru skaidri parādās stratēģija atlikt taupības pasākumus uz vēlāku laiku: “Skatoties un lasot intervijas ar finanšu ministru par budžetu, tur atkal tika pateikts, ka kaut kādas, piemēram, ekonomijas, tā dēvētās budžeta griešanas, tiks ieplānotas 2027. gada budžetā vai 2028. gada budžetā.”

Cers uzsvēra, ka pašlaik politiķi izvēlas neko būtisku nemainīt, lai gan jau šobrīd būtu nepieciešami atbildīgāki soļi. Situācija tiek saglabāta esošajā līmenī, cerot, ka naudas pietiks: “Šobrīd tā kā nē, vēl nē, vēl pagaidīsim, vēl negriezīsim, vēl varam netaupīt, taupīsim kaut kad vēlāk, vai cita valdība kaut kad vēlāk to taupīs.”

Viņa ieskatā šāda pieeja ir raksturojama kā īstermiņa domāšana: “Man liekas, ka tā ir īstermiņa domāšana – lai viss paliek šobrīd kā ir, vēl kaut kādu brītiņu, lai viss paliek kā ir, vēl mums naudas pietiek, vēl mēs varam kādu brīdi visu noturēt kā ir.”

