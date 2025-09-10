Summas, ko mēs varētu ietaupīt, ir mērāmas vairākos simtos miljonu eiro. Šobrīd valstī “atrasti” 172 miljoni… 0
TV24 raidījumā “Dienas personība” Raivis Kronbergs, Valsts kancelejas direktors, Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs, uzsvēra, ka reformas un resursu efektivitāte nav šausminošs pasākums, bet gan nepieciešams solis, lai taupītu simtiem miljonu eiro un samazinātu birokrātiju.
“Summas ir mērāmas vairākos simtos miljonu eiro. Es gribētu teikt, ka nevajag visas reformas, visas efektivitātes vai finanšu resursu meklēšanas pasākumus uztvert kā kaut kādu šausminošu pasākumu,” uzskata Kronbergs.
Jau vairākus gadus resursi tiek pārkārtoti – tiem jābūt efektīvāk izmantotiem. Arī šogad ir līdzīgi: pašas ministrijas izvērtēja, kuras iestādes varētu apvienot, lai nedublētos to funkcijas un nebūtu papildu izdevumi, tāpat kā birokrātija.
“Ir sperts solis, ka valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās ir samazināms vadošo cilvēku skaits. Agrāk bija noteikts līdz pieci, tagad var iztikt, varbūt, ar trīs, varbūt kādā var iztikt ar vienu, varbūt kādā vajag septiņus. Jāmeklē līdzsvars pie dinamiskiem apstākļiem,” skaidro Valsts kancelejas direktors.