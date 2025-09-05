Teilores Sviftas un Trevisa Kelča kāzu plāni uzņem apgriezienus – vieta un datums jau izvēlēti… taču ir viens “āķis” 0
Teilores Sviftas un Trevisa Kelča romānam seko līdzi visa pasaule. Viņa popmūzikas superzvaigzne, viņš – jaukākais sportists Amerikas vēsturē. Tagad viņi ir saderinājušies un steidz pretī jāvārdam, kāzu norises vieta un datums jau izvēlēti… ja vien pāris spēs vienoties par vienu būtisku detaļu.
Pāris šokēja pasauli 26. augustā, kad atklāja savas saderināšanās faktu ar sirsnīgu foto galeriju pasakainā dārzā, zem bildes rakstot: “Jūsu angļu valodas skolotāja un sporta skolotājs precas.”
Fani nekavējoties metās analizēt katru sīkumu – sākot no “slēptajiem mājieniem” fotogrāfijās līdz Sviftas mirdzošajam “Old Mine Brilliant Cut” dimanta gredzenam, kas jau rada jaunu modes tendenci šajā nozarē.
Tomēr visiem galvenais jautājums bija – kur un kad? Jautājums tik aktuāls, ka pat viena pašvaldība Kvīnslendā, Austrālijā, kļuva uz mirkli tendīga internetā, publiski lūdzot pāri precēties pie viņiem.
Tagad kāds avots “Daily Mail” ekskluzīvi pavēstījis, ka kāzas paredzētas Sviftas iespaidīgajā 28 miljonus dolāru vērtajā okeāna piekrastes īpašumā Votčhilā, Rodailendā – turpat, kur reiz notika viņas leģendārās 4. jūlija ballītes.
“Viņa ģimenei vienalga, kur tas būs. Varētu būt pat Timbuktu – viņi tik un tā brauktu. Bet šobrīd izskatās, ka tās būs Rodailendā, viņas savrupnamā,” sacīja avots.
Taču, lai gan vieta šķiet noteikta, īstais jautājums ir – kādas būs kāzas.
“Viņš grib lielas svinības ar visiem, ko mīl, bet atzina, ka tas jāpārrunā ar līgavu. Es domāju, ka viņš vēlas ko lielāku, nekā viņa pati,” piebilda avots. Šis lēmums varētu būt sarežģīts, ņemot vērā abu plašo ģimenes un draugu loku.
Kelča komandas biedri no “Kansas City Chiefs” – tostarp arī saspēles vadītājs Patriks Mahoumss, kurš jau publiski apsveicis pāri – tiek sagaidīti kā viesu saraksta augšgalā.
Savukārt Sviftas ilggadējās draudzenes – supermodeles Džidži Hadida, Karlija Klosa un Kara Deleviņa – nekavējoties pauda atbalstu, sūtot laba vēlējumus sociālajos tīklos.