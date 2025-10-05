“Tuvākajā laikā nekas nemainīsies!” Slaidiņš par to, kā Rietumiem piespiest Krieviju pārtraukt karu 0
Ka ietekmēt Krieviju un piespiest to izbeigt karu, par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” runā NBS majors Jānis Slaidiņš, komentējot Ukrainas žurnālista Vitālija Portņikova izvirzītos soļus. Šajā sarunā skarbi izvērtēta nepieciešamība kombinēt ekonomiskos, politiskos un militāros instrumentus, kā arī apspriests kodolkara risks un Rietumu loma.
Ukrainas žurnālists Vitālijs Portņikovs novērtējis situāciju un izvirzījis trīs soļus kā ietekmēt Krieviju un izbeigt karu, to komentē Jānis Slaidiņš.
Rietumiem vairs nav ātru, efektīvu ekonomisko instrumentu, jo globālie dienvidi ir gatavi palīdzēt Krievijai izvairīties no sankcijām. Vēl viņš saka, ka ir svarīgi nebaidīties no Krievijas dziļas sabrukuma iespējas. Uz totalitāras un impēriskās struktūras drupām var parādīties kaut kas racionālāks un adekvātāks par gadsimtiem ilgi pastāvošo fiktīvo.
Slaidiņš gan nepiekrīt šādam apgalvojumam, jo uzskata, ka cilvēki tur ir tādi, kādi viņi ir, demokrātiju viņi nesaprot, un tur ir jāmainās vairākām paaudzēm, lai mainītos domāšana.
NBS majors atsaucās uz laiku, kad Medvedjevs nāca pie varas, un Rietumos daudzi domāja, ka tagad būs demokrātija, bet nekas tā arī nenotika. Tāpat Slaidiņš atsaucas uz 1993 gadu, kad Jeļcins padzina Valsts domi, Krievijas tiesa vēlāk atzina, ka tās bija nelikumīgas darbības.
Ukrainas žurnālists raksta, ka otrs ietekmes instruments ir militārā palīdzība Ukrainai. Viņš uzskata, ka Ukrainai ir jādod iespēja uzbrukt stratēģiskiem Krievijas mērķiem, iznīcināt naftas pārstrādes rūpnīcas un militāri rūpnieciskos objektus, lai radītu reālus draudus varas centriem. Tas palielinātu Kremļa kara turpināšanas izmaksas.
Savā rakstā viņš atbild uz jautājumu vai pastāv kodoldraudi. Portņikovs uzsver, ka iespēja pastāv, jo kodolieroči ar vien vairāk tiek izmantoti kā šantāžas instruments. ASV galvenā loma ir atturēt Maskavu. Žurnālists norāda, ka, ja Vašingtona un Pekina dos skaidru signālu, ka kodolieroču izmantošana ir nepieņemama un, ka sekas būs smagas, Putins atturēsies. Tātad, jo ātrāk Putinam tiks atņemtas stratēģiskas spējas, jo mazāka iespēja, ka eskalācija sasniegs kritisku līmeni.
Slaidiņš piekrīt Ukrainas žurnālista sacītajam, bet norāda, ka laiks rādīs kā viss būs. “Tuvākajā laikā izskatās, ka nekas nemainīsies,” piebilst NBS majors.