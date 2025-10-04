Zudušas vērtības un solidaritāte: kādu priekšstatu par sevi radīs Latvija, ja mēs izstāsimies no Stambulas konvencijas 0
Diskusija par Stambulas konvenciju Latvijā pēdējos mēnešos kļuvusi arvien karstāka. Daļa sabiedrības to uzskata par aizsardzības instrumentu pret vardarbību, citi – par svešu ideoloģiju, kas iejaucas valsts iekšējās lietās. Taču jautājums, ko bieži aizmirst, ir: kādu priekšstatu par sevi Latvija radīs pasaulei, ja no šīs konvencijas izstāsies?
No cīņas pret vardarbību līdz starptautiskam pārpratumam
Stambulas konvencija tika veidota, lai valstis aktīvi cīnītos pret vardarbību ģimenē un diskrimināciju. Ja Latvija izlemtu no tās atteikties, tas varētu tikt uztverts kā atkāpšanās no kopīgiem Eiropas principiem, kas balstīti cilvēktiesībās un drošībā. Pasaulei tas sūtītu signālu, ka valsts vairs nevēlas būt daļa no šī kopīgā standarta.
Tēls Eiropā
Eiropas Savienībā dalība Stambulas konvencijā tiek uzskatīta par vērtību un solidaritātes simbolu. Ja Latvija izstātos, tā varētu nonākt līdzīgā situācijā kā dažas citas valstis, kuras tiek kritizētas par atkāpšanos no cilvēktiesību principiem. Šāds solis varētu radīt iespaidu par noslēgtību un konservatīvu attieksmi, īpaši jautājumos, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību un sabiedrības drošību.
Iekšējā aina
Iekšpolitiski izstāšanās būtu spēcīgs simbolisks pavērsiens. Vieniem tā būtu uzvara, kas apliecina valsts neatkarību un noraida ārēju ietekmi, bet citiem – vilšanās zīme, jo tas varētu nozīmēt, ka Latvija vairs neuzskata cīņu pret vardarbību par starptautisku prioritāti. Šis lēmums noteikti sašķeltu sabiedrisko domu, jo runa būtu ne tikai par juridisku dokumentu, bet par vērtību izvēli.
Kā Latviju redzētu pasaule
Starptautiskajā vidē Latvija līdz šim bieži tikusi raksturota kā moderna, demokrātiska un cilvēktiesībām atvērta valsts. Izstāšanās no Stambulas konvencijas varētu šo tēlu mainīt – radot iespaidu, ka valsts atkāpjas no vienotiem Eiropas standartiem un izvēlas savu, atšķirīgu ceļu. Šāds solis varētu ietekmēt arī to, kā Latvija tiek uztverta diplomātiskajās attiecībās un sadarbībā sociālo jautājumu jomā.
Raksts tapis sadarbībā ar mākslīgo intelektu.