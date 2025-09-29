Salāti, kurus vēlēsies taisīt un ēst katru dienu – veselīga un garda recepte 0
Viena no mūsdienu kulinārijas tendencēm ir salāti burkās. Tie ir ne tikai pievilcīgi un ļoti garšīgi, bet arī praktiski: tos var ņemt līdzi uz darbu, piknikā vai pat ceļojumā.
Sastāvdaļas:
4-5 gab. svaigi gurķi;
1 avokado;
1 sarkanais sīpols;
pētersīļi;
grauzdētas pistācijas;
laima miziņa;
olīveļļa;
1 ēdamkarote sāls.
Pagatavošana:
- Gurķus sagriež plānās šķēlītēs un pievieno sagrieztu avokado, sīpolu un svaigus garšaugus.
- Pievieno pistācijas, laima sulu un miziņu, apsmidzina ar nelielu daudzumu eļļas un pievieno sāli pēc garšas.
- Visas sastāvdaļas ievieto burkā, cieši aizver vāku un kārtīgi sakrata. Atver burku, un jūsu salāti ir gatavi pasniegšanai.
Salātus vislabāk ēst uzreiz, lai avokado nepaliek brūns.
Lai labi garšo!