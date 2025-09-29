Foto: Shutterstock.com, gurķu salāti

Salāti, kurus vēlēsies taisīt un ēst katru dienu – veselīga un garda recepte 0

LA.LV
Mājas Receptes

Viena no mūsdienu kulinārijas tendencēm ir salāti burkās. Tie ir ne tikai pievilcīgi un ļoti garšīgi, bet arī praktiski: tos var ņemt līdzi uz darbu, piknikā vai pat ceļojumā.

Reklāma
Reklāma

Sastāvdaļas:

Kokteilis
Auns nekad nekļūs vecs, bet vērsis rušināsies par dārzu. Kā katra zodiaka zīme dzīvo pensijas vecumā?
Nebija neviena eklēra! Pirkums “Liepkalnu” maiznīcā rada bažas par to, kā tad matemātika darbojas reālajā pasaulē
“NATO 5. pants izkūpēs gaisā” – publiskots iespējama Krievijas uzbrukuma scenārijs Igaunijai
Lasīt citas ziņas

4-5 gab. svaigi gurķi;
1 avokado;
1 sarkanais sīpols;
pētersīļi;
grauzdētas pistācijas;
laima miziņa;
olīveļļa;
1 ēdamkarote sāls.

Pagatavošana:

  1. Gurķus sagriež plānās šķēlītēs un pievieno sagrieztu avokado, sīpolu un svaigus garšaugus.
  2. Pievieno pistācijas, laima sulu un miziņu, apsmidzina ar nelielu daudzumu eļļas un pievieno sāli pēc garšas.
  3. Visas sastāvdaļas ievieto burkā, cieši aizver vāku un kārtīgi sakrata. Atver burku, un jūsu salāti ir gatavi pasniegšanai.
    CITI ŠOBRĪD LASA
    Laika prognoze nākamajai nedēļai: pirmdiena un otrdiena būs salīdzinoši patīkamākās
    Lielākoties ignorē tieši sievietes… Pasažiere novērojusi negatīvas tendences sabiedriskajā transportā
    Putins sabijies… Krievijas diktators atkal draud Trampam ar attiecību saraušanu

    Salātus vislabāk ēst uzreiz, lai avokado nepaliek brūns.
    Lai labi garšo!

    Tēmas
    SAISTĪTIE RAKSTI
    Receptes
    RECEPTE Siera kūkas salāti, kas kūst mutē!
    Receptes
    Laiks gurķoties! Āzijas stila svaigie salāti
    Receptes
    Gurķi ar svaigi rīvētiem mārrutkiem. Nekarsētus uzglabā ledusskapī
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.