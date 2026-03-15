"Viņam jābūt uzmanīgākam" – eksperti brīdina, ka Zelenska asie izteikumi var radīt Ukrainai problēmas
Kamēr Krievijas karš pret Ukrainu ieilgst un miera sarunas apstājas, Ukrainas līdera Volodimira Zelenska neapmierinātība ar Rietumiem kļūst arvien acīmredzamāka. Par to raksta “Politico” komentētājs Džeimijs Detmers, vēršot uzmanību uz Zelenska skarbo retoriku pēdējā laikā.
Šķiet, ka Volodimira Zelenska pacietība sāk izsīkt, un, kā norāda raksta autors, tas sāk ļoti spilgti apliecināties.
Ukrainas līderis pēdējā laikā ir pastiprinājis savu retoriku gan pret kritiķiem, gan sabiedrotajiem – vainojot Eiropas līderus lēnajā atbalsta sniegšanā, apmainoties ar dzēlīgiem izteikumiem ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu un apšaubot ASV prezidenta Donalda Trampa pieeju karam, raksta komentētājs Detmers.
Skarbais tonis atspoguļo pieaugošo neapmierinātību Kijivā, jo miera sarunas ir apstājušās un finansiālais atbalsts ir apdraudēts. Tomēr autors norāda, ka Zelenska tuvākie cilvēki brīdina, ka šāds tonis varētu atsvešināt partnerus, no kuriem Ukraina ir atkarīga gan naudas un ieroču, gan diplomātiskā atbalsta ziņā.
Kā apgalvo bijušais Zelenska ārpolitikas padomnieks, kurš vēlējās palikt anonīms, neapmierinātība sāk ietekmēt viņa publiskos izteikumus, “novedot pie skarbākas retorikas”.
Detmera sarunu biedrs piebilda: “Tas ir apburtais loks, kas kļūst pašdestruktīvs.”
Eiropas Savienība nesen publiski nosodīja Ukrainas prezidentu par izteikumiem, kas acīmredzot bija vērsti pret Ungārijas premjerministru. Ukrainas prezidents neminēja personas vārdu, bet skaidri norādīja, ka runā par Viktoru Orbānu, kurš bloķē 90 miljardu eiro vērto palīdzības paketi.
Zelenska stingrā toņa izpausme ir manāma ne tikai pret tādiem oponentiem kā Orbāns, norāda novērotājs. Pagājušajā mēnesī Pasaules ekonomikas forumā Davosā viņš samulsināja Eiropas līderus ar runu, kurā kritizēja viņus par nepietiekamu palīdzību Ukrainai un nepietiekamu darbu savas aizsardzības labā.
Zelenskis ir kļuvis mazāk piesardzīgs arī savos izteikumos par ASV prezidentu.
Problēma ir tā, ka papildu kritika “nedod taustāmus rezultātus,” Džeimijs Detmers citē Zelenska bijušo padomnieku.
Pagājušajā nedēļā Donalds Tramps atkal publiski nosauca Zelenski par galveno šķērsli mieram, apsūdzot viņu nevēlēšanās panākt kompromisu. Novērotājs norāda, ka šī viedokļu apmaiņa liecina par to, cik ātri Ukrainas prezidenta skarbais tonis varētu rezonēt. Pastāv risks, ka Zelenska kritiķi Vašingtonā un Eiropas galvaspilsētās varētu izmantot viņa argumentus, lai attaisnotu domu, ka šķērslis miera līgumam ir Kijiva, nevis Maskava.
“Viņam jābūt nedaudz uzmanīgākam, kritizējot sabiedrotos,” saka Natia Seskouri, Karaliskā apvienoto spēku institūta analītiķe.
Eksperte piebilda, ka Ukrainas prezidentam būs ārkārtīgi svarīgi mijiedarbībā ar Vašingtonu nodrošināt visu Eiropas sabiedroto atbalstu.
5. martā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauda cerību uz 90 miljardu eiro aizdevumu no Eiropas Savienības, jo šie līdzekļi ir nepieciešami ieroču iegādei. Tomēr Ungārija pašlaik šos līdzekļus ir bloķējusi, un Zelenskis paziņoja, ka nosūtīs Ukrainas bruņotajiem spēkiem “vienas personas” adresi, kas bloķē aizdevuma pirmo daļu.
“Lai viņi viņam piezvana un sazinās savā valodā,” sacīja Zelenskis.
Ungārijā uz Zelenska vārdiem reaģēja, nosaucot tos par “draudiem” un “šantāžu”.