"Tas mani pārsteidza!" Ārsts atklāj TOP 3 alergēnus cilvēkiem
Māris Bukovskis, Skrides Sirds klīnika alergologs, pneimonologs, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” atklāja pret ko cilvēki alerģiju ziņā ir visjutīgākie. Par lielu pārsteiguma topa 1.vietā ir kaķi.
Viņš atklāja, ka tipiskākais alerģiju trijnieks pacientiem ir: kaķi, koki un mājas putekļu ērcītes.
Bukovskis norādīja, ka nesen veiktā pētījumā šīs trīs grupas izrādījās visbiežākie alergēni. Speciālists neslēpa, ka par kaķiem viņš pats bija ļoti izbrīnīts.
