Foto. Scanpix/AP Photo

Gudkovs nosauc brīdi, kad Krievijā var sākties masveida protesti, tā gan varētu būt “biļete vienā virzienā” 4

LA.LV
8:37, 15. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas opozicionārs Genādijs Gudkovs norādījis, ka tad, kad vara kļūst vājāka, sabiedrība sāk sacelties protestos.

Gudkovs skaidroja, kāpēc Krievijas iedzīvotāji pašlaik pagaidām vēl neiziet masveida protestos: “Nevar izslēgt, ka pienāks brīdis, kad centrālā vara kļūs vājāka. Tam var būt dažādi iemesli. Ja vara pavājināsies, pieļaus kādus atvieglojumus un tā tālāk, tad var sākties protesti. Kāpēc cilvēki Krievijā neiziet protestos? Tāpēc, ka tas ir ceļš vienā virzienā – uz cietumu un spīdzināšanu. Labākajā gadījumā tas beidzas ar emigrāciju.”

Par to, kad Krievijā varētu uzliesmot nemieri, politiķis stāstīja intervijā Jevgeņijai Kutnovai YouTube platformā.

“Jāsaprot, ka, ja vara ar stingrām metodēm notur savu politisko varu, masveida protestu nebūs. Taču tiklīdz vara kļūst vājāka, parādās iespēja šādiem protestiem. Tiklīdz parādīsies periods, kad vara būs novājināta – uzkrāto pretrunu, problēmu, ārējā spiediena, ekonomisko grūtību vai emocionālu faktoru dēļ –, tad protesti uzliesmos,” prognozēja Krievijas opozicionārs.

Pēc tam Gudkovs piebilda: “Protesti uzliesmos, tāpēc viņi cenšas nepieļaut, lai vara kļūtu vājāka, lai tā pēc iespējas ilgāk varētu turēt sabiedrību ‘stallī’. Tāds ir viņu uzdevums, tāpēc viņi tagad izstrādā dažādus kara scenārijus, ārējas un iekšējas ietekmes iespējas, lai izvairītos no Hamenei, Maduro vai kāda cita likteņa. Skaidrs, ka neviens neuzbruks Krievijai šādā veidā un neradīs milzīgu militāru spiedienu. Kodolpotenciāls šos jautājumus noņem, tomēr viņi cenšas izspēlēt dažādus scenārijus.”

