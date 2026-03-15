"Mans dēls nokrita no lielveikala eskalatora" – kāda sieviete paveikusi mazo brīnumu grūtā brīdī
Mūsu ikdienu veido mazi brīži, momenti, kuros kāds smaids var kādam citam uzlabot dienu, bet īstā brīdī pasniegta roka, var atgriezt dzīvesprieku un sniegt tik vajadzīgo pleca sajūtu.
Ir svarīgi mums vienam otrsm ik pa laikam atgādināt nebūt vienaldzīgiem, tā mēs visi kopā kā tauta kļūsim stiprāki un laimīgāki.
Vienu šādu mazo stāstu pamanījām sociālajos tīklos. Varbūt tas nav nekas liels, nav grandiozs, bet konkrētajā brīdī kādam tas bija tik svarīgi.
Sieviete ar piedzīvoto dalījusies sociālajos tīklos. Viņa raksta: “Vakar piedzīvoju aizkustinājuma pilnu brīdi. Brīdi, kad atkal gribas noticēt cilvēcei. Mans dēls nokrita no lielveikala eskalatora. Dēls raud, es šoka stāvoklī blakus viņam, cenšoties apturēt asiņošanu un nomierināt. Un te notika maģiskais. Klāt pienāca sieviete, kura jautāja, vai nevajag palīdzību un vai viss ir labi. Atteicos un viņa aizgāja. BET… Viņa atgriezās. Ar šokolādi rokās, ko pasniedza dēlam. Es turpinu par to domāt vēl joprojām. LIELS JUMS PALDIES UN LAI JUMS DZĪVĒ VEICAS!”
Šis stāsts mudinājis arī citus ļaudis dalīties ar skaistiem mazajiem mirkļiem no ikdienas.
“Reiz biju lieciniece auto avārijai pie manas mājas, tieši ar meitu biju ceļā uz veikalu. Nekas nopietns, bet auto arī bija meitenīte,kura pēcāk stāvēja ārā un raudāja,kamēr mamma runāja ar policiju. Sapirkām ar meitu veikalā našķus un atpakaļceļā iedevām mazajai meitenei, pastāvējām, pamierinājām, bērniņš atplauka.”
“Jaunībā strādāju AS Pasažieru vilciens, braucām Rīga-Skulte, man iekāpa meitene un godīgi pateica, ka naudiņas nav, zināju, ka otrā vagonā sēž revīši (revidenti), zināju, ka meitenei uzliks sodu. Nopirku viņai biļeti no savas naudas un teicu, kad atkal redzēs mani, varēs atdot. Pēc kāda laba laika kkāda meitene man dod naudiņu un saka atceraties un pastāstīja situāciju. Simtiem cilvēku dienā, jau sen biju aizmirsusi kā jaukā meitene izskatās. Šokējoši, ne?”
Labais vairo labo, varbūt arī tev ir kāds sirdssilts paša vai līdzcilvēku paveikts stāsts? Padalies ar mums, un mēs pastāstīsim tālāk!
