TESTS. Kura no šīm telpām mājā tev ir vismīļākā? Viena izvēle var pārsteidzoši daudz par tevi atklāt 0
Mūsu mājoklis ir kā personības spogulis, un teju katram tajā ir viena īpaša zona, kurā jūtamies vislabāk vai kur vienkārši patīk pavadīt laiku. Paskaties uz attēlu, izvēlies savu mīļāko telpu mājā un lasi zemāk, ko šī izvēle atklāj par tavu personību!
VIRTUVE
Ja tava mīļākā vieta mājā ir virtuve, tu esi mājas sirds un dvēsele. Virtuve tev nav tikai telpa ēdiena gatavošanai – tas ir enerģijas un komunikācijas centrs.
Tava personība: tu esi neticami gādīgs, silts un viesmīlīgs cilvēks. Tev patīk kontrolēt situāciju un rūpēties par to, lai visi apkārtējie būtu laimīgi (un paēduši). Tu lieliski tiec galā ar vairākiem darbiem vienlaikus un Tev piemīt dabiska harisma. Kurš kontrolē virtuvi, tas kontrolē visu māju!