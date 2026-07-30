Putins pieņēmis jaunu, satraucošu likumu: Slaidiņš skaidro, ko tas varētu nozīmēt 0

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LA.LV
19:01, 30. jūlijs 2026
Viedokļi

Nacionālo bruņoto spēku majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja Krievijas prezidenta Vladimira Putina parakstīto likumu, kas paplašina Krievijas Aizsardzības ministrijas piekļuvi valsts civilstāvokļa aktu reģistra datiem.

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Slaidiņš skaidroja, ka saskaņā ar likumu Krievijas Aizsardzības ministrijai un militāro vienību komandieriem būs pieejama plašāka informācija no vienotā civilstāvokļa aktu reģistra. Oficiāli tas tiek pamatots ar nepieciešamību pilnveidot militārās uzskaites sistēmu un operatīvāk nodrošināt sociālā atbalsta pasākumus.

Pēc viņa teiktā, jaunās pilnvaras ļaus iegūt informāciju ne tikai par karavīriem un no militārā dienesta atvaļinātajām personām, bet arī par bruņoto spēku civilajiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Slaidiņš norādīja, ka līdzīgas piekļuves tiesības piešķirtas arī Krievijas Nacionālajai gvardei jeb “Rosgvardijai”.

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Tomēr NBS majors pauda skepsi par oficiāli sniegto skaidrojumu, ka izmaiņas nepieciešamas sociālā atbalsta nodrošināšanai. Viņa vērtējumā šis lēmums drīzāk liecina par gatavošanos plašākai mobilizācijai.

Slaidiņš secināja, ka datu pieejamības paplašināšana Krievijas drošības struktūrām var tikt uzskatīta par būtisku soli ceļā uz vispārējas mobilizācijas īstenošanu.

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