Publiski noplūdis grupas “Singapūras Satīns” koncertu raideris – tajā atrodamas visai neparastas prasības 0
Mūziķis un komiķis Edgars Bāliņš sociālajos tīklos dalījies ar humoristisku ierakstu, publicējot it kā noplūdušu grupas “Singapūras Satīns” labbūtības un ilgtspējas raideri. Raideris ir dokuments, kurā mākslinieki vai kolektīvi pasākumu organizatoriem izklāsta savas tehniskās, sadzīves un viesmīlības prasības pirms uzstāšanās, kuras organizatoriem būtu jānodrošina.
Pie ieraksta viņš raksta: “Publiski noplūdis ansambļa “Singapūras Satīns” labbūtības un ilgtspējas raideris. Aicinām pasākuma organizatorus laicīgi iepazīties ar saturu.”
Lai gan dokuments veidots kā oficiāls pasākuma organizatoriem paredzēts raideris, tā saturs nepārprotami ir humora pilns, apvienojot reālas aizskatuves prasības ar pavisam absurdām un ironiskām detaļām.
Dokumentā norādīts, ka tas paredzēts SummerSound festivālam, kas notiek 31. jūlijā Liepājā, bet organizators ir SIA “Summer Sound Festivāls”.
Tā ievadā rakstīts: “Šis dokuments apraksta minimālās prasības, kas nodrošina kolektīva darbaspēju, garastāvokli un ilgtspējīgu atgriešanos mājās. Ja kāda pozīcija nav izpildāma, organizators par to informē vismaz 72 stundas pirms pasākuma un piedāvā līdzvērtīgu risinājumu.”
Dzērienu sarakstā – degvīns automāta formas pudelē un ūdens bez etiķetēm
Pirmā sadaļa veltīta dzērieniem. Tajā norādīts, ka kolektīvam nepieciešamas:
divas pudeles degvīna automātiskā ieroča formas pudelē un divas pudeles armēņu brendija zobena formas pudelē vai cits līdzvērtīgs alkohols netipiskā dekoratīvā iepakojumā;
dzēriens “Fantastika” ar citronu garšu vai “Fruts”, vai līdzīga līmeņa gāzēti atspirdzinoši dzērieni – vismaz astoņas 1,5 litru pudeles;
dzeramais ūdens piecu litru iepakojumos no vietējā avota vai vismaz 500 metru dziļa urbumā iegūta ūdens. Turklāt tam jābūt novietotam pie skatuves un obligāti bez etiķetēm.
Ēdināšanā pieprasa 30 tukšus salātu traukus un citronpiparus
Ne mazāk savdabīgs ir ēdināšanas prasību saraksts.
Raiderī minētas uzkodas 50 personām, 30 tukši 500 mililitru salātu trauki, divi kilogrami vistas filejas, kā arī neliels grils ar oglēm vai citu kurināmo, degšķidrumu un sērkociņiem. Ja tiek izmantota malka, priekšroka dodama alkšņu malkai tās dūmakainā aromāta dēļ.
Tāpat pieprasīta 250 gramu “Francis” Provansas majonēze, divi iepakojumi citronpiparu, pie kuriem īpaši norādīts “OBLIGĀTI”, kā arī pieci litri gaileņu vai citas sezonālās meža veltes.
Ģērbtuvē jābūt internetam, kas piemērots datorspēlēm
Trešajā sadaļā aprakstītas prasības ģērbtuvei un higiēnai.
Dokumentā norādīts, ka nepieciešama atsevišķa telpa ar vismaz piecām elektrības rozetēm un interneta pieslēgumu – vadu vai stabilu Wi-Fi ar vismaz 50 Mbps lejupielādes ātrumu.
Turklāt interneta tīklam jāatbilst Counter-Strike 2 (CS2), World of Warcraft Classic un MU Online tiešsaistes spēļu vajadzībām, un telpai jābūt aprīkotai vēl pirms skaņu pārbaudes.
Raiderī pieprasīta arī telpas temperatūra ne zemāka par 68°F, nepieciešamības gadījumā nodrošinot elektriskos radiatorus, vismaz 30×30 centimetru spogulis, vismaz 40 ruļļi divslāņu tualetes papīra, seši dažādu krāsu dvieļi un aerosola tipa gaisa atsvaidzinātājs vai līme “Moment” – pēc organizatora ieskatiem.
Kavēšanas gadījumā – papildus dzērieni un “simbolisks pendelis”
Visvairāk humora gan rodams tehniskā nodrošinājuma sadaļā.
Tajā norādīts, ka organizatoram jāiesniedz sertificēta rīkstnieka slēdziens, kas apliecina, ka ģērbtuve un aizskatuves telpas neatrodas virs pazemes ūdens dzīslām vai enerģētiski nelabvēlīgām zonām. Ja šādu speciālistu reģionā nav iespējams atrast, organizatoram jānodrošina rakstisks apliecinājums no vietējā dabas terapijas praktiķa.
Savukārt, ja pasākuma sākums kavējas, dokumentā norādīts, ka par katrām desmit kavēšanās minūtēm kolektīvs patērē vienu papildu dzērienu no raidera krājumiem un neuzņemas atbildību par to, kā kavēšanās ietekmēs uzstāšanās kvalitāti, skatuves uzvedību vai vokālo diapazonu.
Ja kavēšanās pārsniedz 30 minūtes, kolektīvs patur tiesības organizatoram piemērot “simbolisku pendeli”, kura spēks tiek noteikts pēc kolektīva ieskatiem un nav pārsūdzams. Šim nolūkam organizatoram jānodrošina futbola bumba un atbilstošs pumpis.
Nepieciešams arī dīzeļa ģenerators un atsevišķa dūmu mašīna
Ar to humors nebeidzas.
Raiderī vēl pieprasīts piepūšamais matracis tehniskās komandas gaisa padeves nodrošināšanai, dīzeļa ģenerators ar vismaz desmit litriem arktiskās dīzeļdegvielas, kā arī atsevišķa dūmu mašīna, kas paredzēta tikai aizskatuves telpai.
Turklāt dokumentā norādīts, ka šī dūmu mašīna nav izmantojama uz skatuves, bet paliek kolektīva rīcībā visa pasākuma laikā, un grupa patur tiesības to izmantot arī pārvietošanās laikā pēc koncerta. Mašīnas nogādāšanu atpakaļ organizatoram jānodrošina pasākuma rīkotājam.