Tavu ikdienu ir izmainījušas sāpes. No galvas vai muguras sāpēm izvairīties neizdodas ne darba nedēļā, ne brīvdienās un arī pretsāpju tablete īsti nepalīdz. Kā atpazīt sāpju cēloni, vai regulāra uztura bagātinātāju lietošana uzlabos situāciju, kad doties pie ārsta un kā zināt, pie kāda speciālista?

Šodien 27. 04.2022 plkst. 19.00 sarunā piedalās Jānis Mednieks, neirologs, VCA Neiroklīnikas vadītājs, kurš specializējas dažādu muguras sāpju diagnostikā un ārstēšanā, un Linda Zvaune, neiroloģe ar padziļinātu skatījumu hronisku sāpju ārstēšanā, RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras pasniedzēja, kura specializējas dažādu galvassāpju veidu diagnostikā un ārstēšanā.

„Veselības centru apvienības” (VCA) sadarbībā ar farmācijas kompāniju „Viatris” īstenotajā izglītojošā projektā „Atpazīsti savas sāpes” ikvienam, kurš jūt muguras sāpju vai galvassāpju radīto diskomfortu, tiek piedāvāts aizpildīt pašpārbaudes testu un saņemt neirologa Jāņa Mednieka padomu tālākai rīcībai, atbilstoši testa rezultātam.

Testa rezultāti atklāj, ka vairāk kā 50% respondentu, lai novērstu sāpes, priekšroku dod bezrecepšu medikamentiem, nevis ārsta nozīmētai terapijai, 17% aptaujāto veic fiziskas aktivitātes, bet 12% neko nedara, lai mazinātu muguras vai galvas sāpes, risinot šo problēmu ilgtermiņā.

Pusgada laikā epoliklinika.lv jebkuram pieejamo testu aizpildījuši 2222 respondenti, trešā daļa no tiem ir vecuma grupā no 46 līdz 55 gadiem, bet liels īpatsvars ir arī jauni cilvēki – 21% vecuma grupā 36-45, 15% vecumā no 26 līdz 35 gadiem. 40% par aktuālu uzskatījuši aizpildīt galvassāpju pašpārbaudes testu, 60% – muguras sāpju testu.

84% respondentu ir sievietes, 16% vīrieši. Lielākajai respondentu daļai (7 no 10) atbilžu kopsavilkums norāda, ka sāpju cēlonis varētu būt kāda veselības problēma, tādēļ, pat tad, ja pašam tie šķiet nesvarīgi, būtiski ir izstāstīt par simptomiem ģimenes ārstam vai neirologam, lai lemtu par tālāko nepieciešamo rīcību, iespējams, plašāku diagnostiku vai terapiju sāpju novēršanai.