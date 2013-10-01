Tik skaista, ka žēl ēst – ābolu rozīšu kūka, kas pārsteigs ar izskatu un izsmalcinātu garšu 0
Vai esi kādreiz vēlējies pagatavot desertu, kas izskatās tik skaisti, ka žēl sākt ēst? Šī ābolu rozīšu kūka ne tikai iepriecinās acis, bet arī piepildīs māju ar gardu un saldu aromātu. Pagatavošana ir vienkārša un rezultāts apburs visus ģimenes locekļus un viesus! Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas: (20cm)
1. 100g rīsu milti (vai citi, bet seko līdzi mīklas konsistencei, lai nav pārāk bieza);
2. 7-10 nelieli aboli;
3. 3 olas;
4. 1 banāns;
5. 1 ēdamkarote taukvielu;
6. 1 ēdamkarote medus (vai cits saldinātājs, saldummīļi daudzumu var palielināt);
7. 1 tējkarote sodas:
8. Mazliet citrona sulas;
9. 1/2 tējkarotes cepamais pulveris;
10. Šķipsniņa sāls.
Pagatavošana:
1. Cepamo formiņu izklāj ar cepamo papīru.
2. Atdala olu baltumus no dzeltenumiem.
3. Virtuves kombainā sajauc banānu ar olu dzeltenumiem, saldinātāju un mazliet citrona sulu (vai arī ar dakšiņu saspaida banānu putriņā, pievieno citrona sulu, olu dzeltenumus, saldinātāju un sakuļ).
4. Masai pievieno miltus ar sodu un cepamo pulveri.
5. Atsevišķā traukā sakuļ olbaltumu ar šķipsniņu sāls.
6. Olbaltumu maigi iemaisa pie pārejās masas.
7. Ābolus plāni apmizo ar mizojamo, lai izveidojas garas ābolu strēmelītes. Ja nav mizojamā, to var izdarīt ar nazīti.
8. Ābola viducīšiem, kuri palikuši bez miziņu daļas, izņem serdītes, tos sagriež gabaliņos un vienmērīgi izklāj kūku formas apakša uz cepamā papīra.
9. Uz gabaliņiem lej mīklu.
10. Tagad no samizotajām strēmelītēm sarullejam rozītes un liekam rūpīgi uz mīklas masas.
11. Liekam 180 grādos uzkarsētā cepeškrāsnī uz aptuveni 40min.
12. Kūkas augšpusi piesedzam ar cepamo papīru, lai āboli neapdeg:)
Lai labi garšo!