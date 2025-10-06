Mīļi, pūkaini un aktīvi: 7 suņu šķirnes, kas var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu 0
Asinsspiediena kontrole ir svarīga ikvienam – veselīgs uzturs ar mazāku nātrija daudzumu, pietiekams miega daudzums un stresa mazināšana ir galvenie priekšnoteikumi sirds un asinsvadu veselībai. Taču, kā norāda Amerikas Kardioloģijas asociācija, ne mazāk nozīmīgs var būt arī četrkājains draugs mājās.
Kardioloģe Ketrīna Vainberga portālam “ParadePets” skaidro: “Suņa klātbūtne var palīdzēt cilvēkiem uzturēt aktīvu dzīvesveidu un mazināt stresu pēc garas darba dienas. Pat vienkārša suņa glaudīšana spēj mazināt asinsspiedienu un radīt mieru. Pastaigas un rotaļas ar mīluli ļauj uzturēt veselīgu sirdi, vienlaikus samazinot saspringumu.”
Veterinārārsti norāda, ka dažu suņu šķirņu temperaments un ikdienas paradumi īpaši palīdz cilvēkiem mazināt spriedzi un dzīvot veselīgāk.
Lūk, septiņas suņu šķirnes, kas, kā uzsver speciālisti, var būt lieliski sabiedrotie cīņā ar paaugstinātu asinsspiedienu.